Cameroun: Braquage à Ekounou - Un enfant tué, son père blessé

Un élève a été abattu de sang-froid à Ekounou (Yaoundé) lors d'un braquage visant une gérante qui avait déménagé. Son père, blessé, témoigne.

Un adolescent a été froidement assassiné à Ekounou par des braqueurs qui le croyaient lié à une gérante de transferts d'argent, laquelle avait quitté les lieux quelques jours plus tôt. Son père a été blessé. Il devait passer le Probatoire ce jour même.

Aux alentours de 2h du matin, dans la quiétude du quartier Ekounou à Yaoundé, le cauchemar a frappé. Des individus armés ont fait irruption dans une résidence. Leur cible : une gérante de kiosque de transferts d'argent, qu'ils croyaient loger dans l'immeuble. Mais elle avait déménagé quelques jours plus tôt. Réveillé par le bruit, un jeune élève s'est levé. Il a croisé le regard des malfrats. Et il est tombé, abattu de sang-froid, sous les yeux de son père, lui-même touché par balle au pied.

Il devait passer le Probatoire ce jour même. Son corps repose à la morgue.

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Le scénario d'un braquage minutieusement préparé

Le drame s'est déroulé dans la nuit du 27 au 28 juillet 2026, aux alentours de 2h du matin, dans le quartier populaire d'Ekounou, à Yaoundé. Selon les premiers témoignages, il s'agissait d'un braquage soigneusement préparé. Les criminels étaient en mission : ils cherchaient la gérante d'un kiosque de transferts d'argent, une personne qu'ils croyaient hébergée dans cet immeuble.

Ils ignoraient que leur cible avait déménagé quelques jours plus tôt.

Le réveil fatal

Dans la résidence, le bruit de l'intrusion a réveillé un jeune garçon. Un élève. Un adolescent dont le prénom n'a pas encore été communiqué. Il s'est levé, probablement pour comprendre ce qui se passait. Il a croisé les braqueurs.

Les malfrats n'ont pas hésité. Ils ont ouvert le feu. Froidement. L'élève a été touché mortellement. Son père, intervenu pour le protéger, a été blessé par balle au pied. Leur sang a mêlé leurs souffrances dans le couloir de leur propre maison.

L'erreur fatale : la cible avait déménagé

L'ironie tragique de cette affaire est que la gérante que les braqueurs cherchaient avait quitté les lieux quelques jours seulement avant l'attaque. Les criminels ignoraient ce déménagement. Ils ont pris d'assaut un immeuble vide de sa cible, et ont abattu un enfant qui n'avait rien à voir avec leur projet.

Une erreur qui a coûté une vie.

Le père blessé, la famille brisée

Le père de l'élève, touché au pied, a été transporté d'urgence vers un centre de santé. Son état est stable, mais son coeur, lui, est brisé. Il a vu son fils tomber sous ses yeux, impuissant.

La famille est sous le choc. Les proches, les voisins, tout le quartier est en état de sidération.

Un examen qui n'aura jamais lieu

Ce 28 juillet 2026, le jeune élève devait passer le Probatoire, cet examen qui marque la fin du cycle du premier cycle secondaire au Cameroun. Il avait révisé. Il avait préparé ses affaires. Il s'était couché tôt pour être en forme le lendemain.

Il ne se rendra pas à l'examen. Son corps a été évacué vers la morgue.

L'insécurité à Yaoundé : un fléau qui ne cesse de s'aggraver

Ce drame s'inscrit dans un contexte d'insécurité croissante à Yaoundé et dans les grandes villes camerounaises. Les braquages à main armée, les cambriolages et les violences se multiplient.

Les autorités promettent des mesures, mais les familles, elles, continuent de pleurer leurs morts.

Que justice soit faite

Les assaillants ont pris la fuite. Ils sont toujours en cavale. Une enquête a été ouverte. La police recherche activement les suspects.

« Toutes nos pensées accompagnent le père blessé et toute sa famille dans cette épreuve tragique. Que justice soit faite et que son âme repose en paix. »