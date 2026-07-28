Sénégal: Kaolack - Accès des femmes à l'information et la paix sociale - Un exercice de 'Saxal Jamm' pour la promotion de la paix et la bonne gouvernance

La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH), en partenariat avec le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE), le GRADEC et l'ONG 3D, a tenu, samedi 25 juillet dernier, un atelier de formation des femmes de Kaolack sur l'accès à l'information et la paix sociale. Le thème de ce séminaire était : " L'accès à l'information aux femmes, un levier majeur de développement, de promotion de la paix sociale, d'autonomisation économique et de réduction des inégalités du genre".

Ce panel a surtout été initié pour apporter une contribution majeure à une effectivité de la promotion des droits des femmes notamment aux plans culturel, social et économique. Il s'agit en effet d'aider à casser les stéréotypes au sein des familles et soustraire les femmes de la seconde place qu'elles occupent naturellement dans la société, les instances de décision, surtout en termes de responsabilité.

Sur un autre aspect, cet atelier avait aussi pour vocation de vulgariser dans les 14 régions du pays la loi portant sur l'accès à l'information des femmes par rapport à la mise en oeuvre des textes règlementaires dont celle liée à la révolution numérique et ses effets. Autrement dit, il s'agit de faire connaître leurs contenus et contours au public qui, pour la plupart du temps, ignore encore les fondamentaux de la loi.

C'est d'ailleurs pour cette raison que la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et ses partenaires ont jugé utile de parcourir le territoire national pour sensibiliser les femmes du pays sur leurs droits, leurs places dans la société et leur autonomisation de façon générale. Pour le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) Deny Ndour, cette initiative mériterait un accompagnement permanent de l'Etat. Car la loi, telle qu'elle a été définie, exige la mise en place d'une commission qui doit se charger des réclamations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres