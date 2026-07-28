Congo-Kinshasa: Kamina fait peau neuve avant la première visite de Félix Tshisekedi

Opérations de salubrité générale et attentes citoyennes au coeur des préparatifs de l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu ce mercredi 29 juillet à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Pour cette première visite officielle depuis son élection, les autorités locales ont mobilisé la population pour un ravalement de façade express de la ville.

Au-delà des travaux d'assainissement, les habitants espèrent que ce séjour permettra d'apporter des réponses durables aux carences en infrastructures et en services de base.

Dans les artères principales et les ronds-points de Kamina, l'agitation est générale : balais et brosses sont de sortie pour accueillir le chef de l'État. Mais ce qui frappe le plus les riverains, c'est le changement brutal dans la desserte en services urbains depuis l'annonce de la visite. Les coupures intempestives de courant ont nettement diminué, tandis que l'eau coule de nouveau régulièrement aux robinets.

Les habitants entendent profiter de cette présence présidentielle pour faire entendre leurs doléances prioritaires :

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« [Ils réclament] la réhabilitation des routes, l'accès à l'eau potable pour chaque famille, la création d'emplois, le soutien à l'entrepreneuriat et la fin des problèmes d'électricité. »

Inaugurations d'infrastructures à Kamina et Kaniama Kasese

Le programme officiel du chef de l'État dans le Haut-Lomami sera marqué par l'inauguration de plusieurs ouvrages à portée sociale et économique :

À Kamina : L'inauguration de la nouvelle usine de captage et de traitement d'eau de Lovoyi, implantée dans le quartier Congo, destinée à renforcer l'approvisionnement en eau potable de la ville.

À Kaniama Kasese : L'inauguration de plusieurs infrastructures réalisées par les ex-délinquants convertis en « bâtisseurs » au sein du Service national.