Congo-Kinshasa: Épidémie de varicelle à la prison centrale de Kindu - Le gouvernement provincial engage la prise en charge

28 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Promiscuité, manque d'hygiène et rupture de savon au coeur de la vulnérabilité sanitaire des détenus. La prison centrale de Kindu fait face à un foyer d'épidémie de varicelle. Dénoncée initialement par une organisation de défense des droits de l'homme après le constat fait le 24 juillet par l'aumônier de l'établissement, la situation a été confirmée par la Division provinciale de la santé. Au moins douze cas de contagion sont à ce jour identifiés et isolés.

Le gouvernement provincial du Maniema assure avoir débloqué des moyens d'urgence pour la fourniture de médicaments et la désinfection des lieux.

Malgré un approvisionnement continu en eau par la REGIDESO, les conditions sanitaires précaires des détenus, notamment l'absence de savon pour la toilette quotidienne, ont favorisé la transmission rapide du virus au sein des pavillons.

Le ministre provincial de la Santé du Maniema, le Dr Alexis Kingombe Tchomba, affirme que les mesures de riposte déployées par la Division provinciale de la santé :

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« Depuis la semaine passée, nous avons notifié 12 cas que la Division provinciale est en train de prendre en charge. Il y a un problème : les prisonniers ne se baignent pas par manque de savon, donc c'est un problème de propreté. Le gouverneur a acheté les médicaments pour la prise en charge, ce qui nous a permis aussi de séparer ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas ».

Isolement des malades et suivi sanitaire global

Pour stopper la chaîne de contamination, les autorités provinciales ont mis en place un protocole d'urgence :

  • Séparation stricte des détenus infectés et distribution des lots de médicaments financés par le gouvernement provincial.
  • Intervention des équipes du Bureau de l'hygiène pour la désinfection et l'évaluation des besoins sanitaires de l'établissement.

Le ministre a précisé que cette intervention s'ajoute à la prise en charge gratuite des cas de tuberculose récemment dépistés au sein de la même prison.

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