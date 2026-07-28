Tunisie: Le pays et l'Italie renforcent leur partenariat dans les transports et la logistique

Le ministre des Transports, Rachid Amri, s'est entretenu, ce mardi 28 juillet 2026 à Tunis, avec le vice-ministre italien des Infrastructures et des Transports, Edoardo Rixi, afin d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs des transports et de la logistique.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, de la délégation italienne, de représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que de plusieurs responsables du ministère des Transports et des établissements placés sous sa tutelle.

Au cours des échanges, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération entre la Tunisie et l'Italie dans les différents modes de transport. Elles ont réaffirmé leur volonté de développer des partenariats stratégiques répondant aux intérêts des deux pays, conformément à la volonté commune des dirigeants tunisien et italien de hisser la coopération bilatérale dans les domaines des transports et de la logistique au niveau des relations historiques qui unissent les deux États.

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Les deux responsables ont également souligné l'importance de valoriser la position géographique stratégique de la Tunisie et de l'Italie au coeur du bassin méditerranéen. Selon eux, cet atout constitue un levier majeur pour renforcer les échanges commerciaux, stimuler les flux touristiques et faciliter la mobilité des voyageurs ainsi que le transport des marchandises entre les deux rives de la Méditerranée.

La réunion a également permis de mettre en avant la richesse du cadre juridique encadrant la coopération bilatérale dans le domaine des transports. Les deux parties ont notamment salué l'entrée en vigueur de l'accord de reconnaissance mutuelle des permis de conduire en vue de leur échange, signé entre la Tunisie et l'Italie le 16 janvier 2025.

Enfin, Tunis et Rome sont convenues de poursuivre la coordination à travers les commissions techniques mixtes chargées des transports afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des accords existants. Les discussions ont également porté sur l'élaboration de nouveaux programmes de coopération et d'échange d'expertise, notamment dans la formation des conducteurs de poids lourds et d'autobus, ainsi que sur le renforcement des connexions entre les réseaux de transport de personnes et de marchandises des deux pays.