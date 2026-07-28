Tunisie: Grande action de bénévolat pour nettoyer la plage de Chott Meriem

Le littoral de Sousse s'apprête à faire peau neuve. L'association « Tounsi » orchestrera demain, mercredi 29 juillet, une vaste opération de nettoyage et de sensibilisation écologique sur la plage de Chott Meriem. Croyant que la préservation du patrimoine maritime tunisien s'écrit à travers des actions de terrain concrètes et fédératrices, ce grand rassemblement citoyen, co-organisé avec des partenaires internationaux et avec les Scouts Tunisiens mobilisera la jeunesse soucieuse de préserver l'écosystème marin. Action qui garantira un accès balnéaire propre et sécurisé aux estivants tunisiens et aux visiteurs étrangers.

C'est dans cette optique d'engagement collectif que l'association donne rendez-vous aux citoyens demain, dès 16h00, pour une grande campagne environnementale sur la plage. Cette action d'envergure s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale visant à sanctuariser les espaces côtiers, à protéger la biodiversité marine et à insuffler une culture de responsabilité écologique au sein de la société civile.

Au-delà d'une simple collecte de détritus, cet événement se veut un véritable acte de citoyenneté environnementale. Les organisateurs entendent capitaliser sur l'énergie de la jeunesse locale pour ancrer, et de façon durable, les valeurs du bénévolat et de l'action publique volontaire. Durant l'après-midi, les volontaires s'adonneront au ratissage du sable et au tri des déchets. Au programme, des ateliers de sensibilisation seront axés sur les dangers du plastique et la nécessité absolue de juguler la pollution marine.

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Pour mener à bien cette mission, l'association invite l'ensemble des participants à se munir d'une tenue confortable et adapté pour se protéger du soleil. Elle précise qu'elle fournira, de concert avec ses partenaires, tout le matériel de protection et de collecte nécessaire, notamment les gants et les sacs poubelles. Le caractère structurant de cette initiative repose sur un solide réseau d'alliances institutionnelles : la campagne est en effet déployée en partenariat étroit avec l'Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) en Tunisie, le Réseau Méditerranéen pour la Conservation de la Nature Côtière, ainsi que le contingent de Chott Meriem des Scouts Tunisiens.