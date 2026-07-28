Tunisie: ARP - Nouvelle composition du bureau de la Commission de l'agriculture

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a annoncé, lors de la séance plénière tenue dans la matinée de ce mardi 28 juillet 2026, la nouvelle composition du bureau de la Commission de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, hydrique et de la pêche maritime.

Selon l'annonce faite en séance plénière, Omar Ben Omar a été désigné président de la commission. Il sera épaulé par Khaled Hakim Mabrouki, nommé vice-président.

Le poste de rapporteure revient à Syrine Bou Sandal, qui sera chargée du suivi des travaux et de la préparation des rapports de cette commission parlementaire.

Cette commission permanente de l'ARP est notamment compétente pour examiner les projets de loi et les questions relatives à l'agriculture, à la sécurité alimentaire, à la gestion des ressources en eau ainsi qu'au secteur de la pêche maritime, des domaines considérés comme stratégiques pour la Tunisie dans un contexte marqué par les défis climatiques, hydriques et alimentaires.