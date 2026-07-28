Tunisie: Festival de Hammamet - Nordo enflamme la scène et fait vibrer un public conquis

Il s'agit sans doute, de l'une des soirées les plus festives, celle qui promet de faire danser les grands mais surtout les plus jeunes. Nordo, l'artiste tunisien adulé du moment, s'empare de la scène du Festival International de Hammamet. Durant un live d'au moins 2h, cet artiste à l'énergie débordante, inépuisable, a conquis son public.

Des spectateurs connaisseurs de son répertoire répètent en choeur ses paroles et ses chansons les plus célèbres. Nordo, de son vrai nom Marwen Jebali, a conçu un spectacle qui répond largement aux attentes de ses fans. Il le prouve en dansant, en chantant, en enchaînant ses tubes les plus connus mais aussi d'autres moins connus, plus touchants. Jeux de lumières et tableaux chorégraphiques modernes se sont succédé sur la scène mythique du festival, qui bat son plein depuis le 11 juillet. Nordo et toute son équipe accorde une importance considérable aux détails qui font la réussite du show : de la scénographie, à la lumière en passant par le costume de la star : tout y est.

Son intro dansante fait l'unanimité. Tel un cyclone, il séduit en interprétant « Arbouch » et « Trabit », tout en ajoutant, dans le même registre des morceaux comme « La Mama » et « Aayech Lil ». D'autres tubes ont touché ses fans comme « bla bik », « Ena Wayek », « filamen » ou le distingué « Amore Mio ». Une vingtaine de morceaux qui ont été transcendants et étaient très attendus par les fans présents en masse durant la soirée du 27 juillet 2026.

Sur scène, un Dj, des danseurs à la performance remarquable, qui ont d'ailleurs ouvert le show, de nombreux musiciens et une chorale. À proximité, des violonistes performent. Des batteurs à gauche de la scène font leur preuve, avec bassistes et guitaristes à côté, sans oublier les organistes. Au nay, le virtuose Hassine Ben miloud n'est pas passé inaperçu. Le Maestro Youssef Belhani a dirigé d'une main de fer les musiciens. Cette soirée a enregistré Sold Out à l'annonce du programme.

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Lors d'un point de presse, Nordo a rendu hommage à son public, surtout les plus jeunes et est revenu sur cette proximité nécessaire qu'il faut entretenir. L'artiste ne met pas de distance entre lui et ses fans et d'ailleurs, on le remarque bien pendant ses live. Ses mouvements, sa bienveillance, son charisme suffisent pour assurer ses concerts.

Marwen Jebali est un artiste hip-hop tunisien de premier plan. Actif depuis 2006, son répertoire mélange poésie et instruments tunisiens tels que le oud et le bendir. Il perpétue les ambiances tunisiennes tout en explorant des thèmes sociaux et personnels.

Aujourd'hui, il est considéré comme une des voix alternatives les plus influentes, proposant une musique régulièrement appréciée à la fois en Tunisie mais également au-delà des frontières.

La soirée du 28 juillet 2026 accueille Cuba en invité de prestige avec son Buena Vista Orchestra qui s'apprête à mettre le feu au théâtre de Hammamet.