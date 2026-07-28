Afrique: Tunisie-Égypte - Kaïs Saïed s'entretient avec Abdel Fattah al-Sissi sur les crises régionales

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu par téléphone, ce mardi 28 juillet, avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, pour faire le point sur les relations bilatérales ainsi que sur plusieurs dossiers régionaux, notamment la situation en Palestine et en Libye.

Selon un communiqué de la présidence de la République, les deux chefs d'État ont réaffirmé la solidité des liens historiques unissant la Tunisie et l'Égypte, tout en exprimant leur volonté commune de renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans l'ensemble des domaines.

Les échanges ont également porté sur l'évolution de la situation dans la région, marquée, selon le communiqué, par une accélération sans précédent des événements. À cette occasion, Kaïs Saïed a réitéré la position constante de la Tunisie selon laquelle "la sécurité de l'Égypte fait partie intégrante de la sécurité nationale arabe", estimant que l'unité des pays arabes constitue un facteur essentiel pour faire face aux défis actuels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef de l'État a par ailleurs développé sa lecture des mutations géopolitiques en cours, affirmant que "le mouvement sioniste mondial" chercherait, après avoir tenté d'affaiblir les nations, à déstabiliser les États de l'intérieur. Il a également plaidé pour l'émergence d"'un nouvel ordre humain" appelé, selon lui, à remplacer un système international qu'il juge injuste.

La guerre dans la bande de Gaza a également figuré au centre des discussions. Kaïs Saïed a renouvelé le soutien de la Tunisie au peuple palestinien, dénonçant ce qu'il qualifie de "guerre de génocide" et affirmant que les droits du peuple palestinien "ne s'éteindront ni avec le temps ni sous la puissance des armes".

Concernant la Libye, les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement à une solution politique portée par les Libyens eux-mêmes. Le président tunisien a insisté sur le fait que le règlement de la crise ne peut être que "libyo-libyen", estimant que le peuple libyen est en mesure de préserver l'unité de son territoire et de définir l'avenir de son pays.

Enfin, Kaïs Saïed a renouvelé son invitation officielle au président égyptien à effectuer une visite en Tunisie, dont la date devrait être arrêtée d'un commun accord dans les meilleurs délais.