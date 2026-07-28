Afrique: Tunisie-Libye - Echanges d'expertise sur l'aquaculture et la sécurité alimentaire

La direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a accueilli, lundi, une délégation de haut niveau composée d'experts de l'équipe chargée de l'élaboration de la stratégie nationale de sécurité alimentaire en Libye.

Cette visite d'étude est organisée et accompagnée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), avec le financement de la Banque africaine de développement (BAD).

Selon un communiqué de la direction générale des services vétérinaires, la séance de travail a été consacrée à la présentation à la délégation libyenne de l'expérience tunisienne dans le domaine de l'aquaculture.

Les échanges ont notamment porté sur le cadre législatif et réglementaire régissant la santé et la sécurité des organismes aquatiques, ainsi que sur le contrôle sanitaire vétérinaire, à travers les mécanismes de suivi officiel et de contrôle mis en place tout au long des différentes étapes du processus de production.

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La délégation libyenne a également été informée des dispositifs garantissant la qualité et la sécurité des produits aquatiques, notamment à travers la présentation des principaux axes du programme national de contrôle des médicaments vétérinaires et des contaminants, afin de veiller à la conformité des produits aquatiques aux normes internationales en vigueur.

La rencontre a, par ailleurs, permis d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération technique et institutionnelle et d'explorer les opportunités de partenariat et d'investissement dans le secteur de l'aquaculture, au service des efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir le développement durable dans les deux pays.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale tuniso-libyenne et de l'échange d'expertises sectorielles entre les deux pays frères.