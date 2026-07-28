Tunisie: L'ambassade des États-Unis relance son célèbre concours de « Spelling Bee » pour la jeunesse tunisienne

Avis aux jeunes talents de la langue de Shakespeare : l'ambassade des États-Unis à Tunis vient d'annoncer la réouverture officielle des inscriptions pour sa grande compétition estivale de d'orthographe américaine. Destiné aux élèves ayant entre 9 et 18 ans, ce tournoi tout aussi académique que ludique fera escale à Djerba, Tabarka et Tunis. Les candidats ont jusqu'au 5 août 2026 pour postuler en ligne et tenter de décrocher leur place.

Dans un communiqué officiel, la représentation diplomatique américaine à Tunis a confirmé le lancement des candidatures pour son populaire concours de « Spelling Bee », une compétition de d'épellation en anglais américain. S'adressant exclusivement aux élèves de nationalité tunisienne âgés de 9 à 18 ans et qui sont scolarisés en Tunisie, cette initiative ambitionne de stimuler l'enrichissement lexical de la jeune gent, tout en consolidant leur assurance personnelle et leur aisance oratoire lors de prestations en public. Le tout est orchestré dans une atmosphère d'émulation saine.

A noter que ce programme s'insère de plain-pied dans la stratégie globale de coopération et d'échanges éducatifs portée de longue date par les autorités diplomatiques américaines en Tunisie. L'objectif demeure la promotion active de l'apprentissage de la langue anglaise et le déploiement de passerelles concrètes destinées à l'épanouissement intellectuel, personnel et académique des jeunes générations.

Il est aussi à retenir que pour cette édition de l'été 2026, le comité d'organisation a opté pour un déploiement décentralisé à travers trois grands pôles régionaux. Le concours linguistique débutera sur l'île de Djerba le 22 août prochain, avant de passer sur le littoral de Tabarka le 29 août et pour connaître son dénouement final au coeur de la capitale, Tunis, le 2 septembre 2026.

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La course est donc lancée pour les aspirants candidats où l'ambassade invite les élèves à soumettre leur formulaire d'inscription numérique avant la date butoir fixée au 5 août 2026. À l'issue d'une phase de sélection rigoureuse, seuls les profils retenus recevront une confirmation officielle par voie électronique.