Afrique: Championne du monde au concours des États-Unis, l'huile d'olive tunisienne triomphe

L'huile d'olive tunisienne prouve encore une fois qu'elle mérite amplement le label de l'or vert international ! Un nouvel exploit est désormais internationalement estampillé sur nos bouteilles de l'huile d'olive. Car face à l'élite de la production oléicole mondiale, ce sont les marques tunisiennes ont magistralement survolé le prestigieux Concours International Américain de l'Huile d'Olive. Une razzia de médailles d'or propulse la Tunisie sur la plus haute marche du podium et consacre l'excellence de son savoir-faire auprès des consommateurs d'outre-Atlantique.

Dans un tournoi de très haut niveau, ayant mis en compétition les plus fins producteurs issus de 14 nations phares du secteur, la Tunisie s'est emparée de la première place en trônant sur le palmarès du classement général. Soumis au verdict d'un jury d'experts particulièrement exigeant, le fleuron de nos oliveraies a fait sensation parmi les 150 échantillons en lice, signant ainsi une performance qui fera date.

Faisant la fierté des Tunisiens, le palmarès des distinctions glanées par les opérateurs tunisiens témoigne en effet de la régularité et de la supériorité de notre production nationale. Les marques tunisiennes repartent ainsi de la compétition avec trois prix suprêmes « Double Gold Best in Class », récompensant les huiles d'olive d'exception dans leur catégorie respective. À cette distinction majeure s'ajoute une impressionnante moisson de 45 médailles d'or ainsi que 4 médailles d'argent, matérialisant une domination sans partage sur les circuits de dégustation.

Ce triomphe résonne comme une formidable vitrine commerciale et diplomatique. Selon les conclusions partagées par l'Ambassade des États-Unis à Tunis, cette consécration éclatante illustre le positionnement haut de gamme de l'huile d'olive extra-vierge tunisienne sur le marché nord-américain. Succès qui confirme l'engouement croissant des consommateurs américains pour des produits d'exception.

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