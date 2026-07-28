Tunisie: L'or brun tunisien brille - Les exportations de dattes franchissent la barre des 850 millions de dinars

Locomotive de l'agro-exportation nationale, les dattes tunisiennes confirment leur attrait et font passer les indicateurs de la filière phoenicicole au vert. La variété reine « Deglet Ennour » y est pour grand-chose dans la réussite de la campagne d'exportation 2025/2026. Une envolée spectaculaire a été de mise où une croissance à deux chiffres à la fin du mois de juin a été enregistrée. Cette performance a fait que l'Union européenne et le Maroc consolident leur rang de partenaires stratégiques pour le royaume des dattes.

C'est en effet ce qu'on déduit du dernier bulletin de l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI) qui a mis en évidence que les recettes d'exportation ont bondi de 10,7 % au cours des neuf premiers mois de l'actuelle saison (octobre 2025 - juin 2026). Cet élan a généré une valeur globale de 854,4 millions de dinars, une dynamique financière qui s'articule sur une progression soutenue des volumes expédiés. Ces dernières s'élèvent désormais à 135,5 mille tonnes, soit une hausse de 11,5 % sur un an. Sans surprise, c'est bel et bien le fleuron de nos oasis, « Deglet Ennour » qui dicte sa suprématie en s'adjugeant 83,9 % de la totalité des cargaisons.

Deglet Ennour règne en reine

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Sur le marché des transactions, la stabilité demeure de mise malgré une infime correction des prix de 0,7 % par rapport à la saison précédente. Le cours moyen au kilo s'est négocié à 6,31 dinars alors que la prestigieuse « Deglet Ennour » a maintenu sa prime de valeur à 7,06 dinars le kilogramme. Ainsi, la Tunisie renforce ses positions sur ses marchés traditionnels où l'Union européenne demeure le premier débouché avec 45,9 % des flux, talonnée par le continent africain (22,5 %) et l'Asie (20 %).

À l'échelle bilatérale, le Maroc s'impose comme le premier importateur mondial de dattes tunisiennes avec une part de 17,6 %, devançant l'Italie (11,6 %) et l'Allemagne (9,8 %).

Les dattes bio brillent

Il est toutefois à noter que la véritable surprise de cette campagne provient de la filière biologique ! Cette dernière signe une trajectoire spectaculairement remarquable, car bien qu'elles ne représentent encore qu'une part de 5,7 % du volume global des exportations (soit 7 748,2 tonnes, en hausse de 15,9 %), les dattes certifiées bio ont toutefois vu leurs recettes exploser de 32,1 % pour atteindre 78,6 millions de dinars. Valorisé à un prix moyen attractif de 10,14 dinars le kilogramme, ce segment haut de gamme oscille entre 7,94 dinars pour le fruit brut et 11,02 dinars pour les produits dérivés, contre 4,53 dinars pour le calibre industriel.

Sur ce marché de niche très exigeant, l'Allemagne s'accapare la part du lion en absorbant un tiers des exportations biologiques (33 %), loin devant les Pays-Bas (12 %) et la Belgique (11 %).

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