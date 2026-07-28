Tunisie: Industrie spatiale - La Tunisienne Raouia Ouerheni distinguée parmi les 25 'Rising Stars' mondiales de 2026

Une nouvelle reconnaissance internationale vient mettre en lumière une compétence tunisienne évoluant dans l'un des secteurs technologiques les plus stratégiques au monde. Raouia Ouerheni, Tunisienne installée en France et Product Portfolio GTM Manager au sein du groupe Eutelsat, figure parmi les 25 "Rising Stars" de l'industrie spatiale et des télécommunications par satellite pour l'année 2026, une distinction décernée par le magazine américain spécialisé Via Satellite.

Cette sélection met à l'honneur de jeunes professionnels de moins de 35 ans qui contribuent activement à transformer l'industrie spatiale mondiale, à travers des avancées dans des domaines aussi variés que l'ingénierie, la réglementation, le développement commercial ou encore l'innovation technologique.

Dans la liste dévoilée par Via Satellite, publiée le 27 juillet 2026, Raouia Ouerheni représente l'une des figures émergentes du secteur des télécommunications spatiales. Les 25 lauréats ont été sélectionnés sur la base de leurs réalisations professionnelles et de leur impact au sein de leurs entreprises et dans l'écosystème spatial international.

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Au sein d'Eutelsat, l'un des principaux opérateurs mondiaux de satellites, Raouia Ouerheni joue un rôle clé dans l'évolution des offres du groupe. Elle a notamment contribué à accompagner la transformation de l'activité vidéo d'Eutelsat, en favorisant le passage d'une approche traditionnellement basée sur la capacité satellitaire vers des solutions plus adaptées aux nouveaux usages, reposant notamment sur la distribution IP (DVB-NIP) et les architectures hybrides combinant satellites GEO et LEO.

Selon Via Satellite, elle a également conçu et piloté un programme mondial de formation et d'accompagnement destiné aux équipes d'Eutelsat. Ce programme a permis d'organiser 26 sessions de formation, avec un taux de participation de 97 %, couvrant à la fois les services vidéo GEO et les nouveaux cas d'usage liés aux constellations LEO.

Le magazine souligne également sa capacité à faire le lien entre les équipes techniques, les équipes produits et les équipes commerciales. Une qualité qui lui permet de transformer les innovations technologiques en solutions concrètes adaptées aux besoins du marché.

"Elle agit comme un pont entre l'ingénierie, les produits et les équipes commerciales, afin que l'innovation soit efficacement transformée en adoption commerciale", a déclaré Aymeric Genty, président de l'activité Vidéo d'Eutelsat, cité par Via Satellite.

Avec environ sept années d'expérience dans l'industrie spatiale, Raouia Ouerheni est aujourd'hui considérée comme l'un des nouveaux talents contribuant au positionnement d'Eutelsat face aux mutations profondes du secteur, marqué par l'essor des constellations en orbite basse et la convergence entre télécommunications spatiales et réseaux terrestres.

Cette distinction constitue également une reconnaissance pour les compétences tunisiennes présentes dans les secteurs technologiques de pointe à l'échelle internationale, et illustre la capacité des talents tunisiens à évoluer dans des industries fortement concurrentielles comme celle du spatial.