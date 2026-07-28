Tunisie: Bourse de Tunis - Suspension de la cotation après une baisse de plus de 3% du TUNINDEX

28 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Bourse de Tunis a annoncé, ce mardi 28 juillet 2026, la suspension temporaire de la cotation après le franchissement par l'indice de référence TUNINDEX du seuil de baisse de 3%.

Dans un communiqué, l'institution boursière a indiqué avoir déclenché le mécanisme d'interruption de la cotation, conformément aux dispositions de l'article 3.7 du Règlement de parquet.

"Suite à la baisse de plus de 3% de l'indice TUNINDEX, la Bourse a déclenché le mécanisme d'interruption de la cotation", précise le communiqué adressé aux intermédiaires en bourse et au public.

Cette décision intervient après que l'indice a dépassé le seuil réglementaire de variation à la baisse fixé à -3%, entraînant automatiquement la suspension des échanges.

Ce mécanisme, prévu par la réglementation boursière, vise à limiter les mouvements brusques du marché et à permettre aux investisseurs de disposer d'un temps d'analyse face à une forte volatilité.

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