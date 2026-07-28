Afrique: Tunisie-Italie - Un accord entre la CTN et GNV pour renforcer les traversées maritimes

28 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Un projet d'accord commercial entre la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) et le transporteur maritime italien GNV visant à renforcer la fréquence des traversées entre la Tunisie et l'Italie devrait voir le jour dans les prochains jours, a annoncé, mardi 28 juillet 2026, le directeur général du transport maritime et des ports maritimes commerciaux, Hatem Feki.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Hatem Feki a également indiqué que la flotte maritime devrait être renforcée prochainement par l'acquisition d'un nouveau navire afin de soutenir les liaisons entre les deux pays.

Il a précisé que la construction d'un nouveau navire nécessite environ trois ans. Ainsi, si la décision est prise au cours de la période actuelle, le navire pourrait être opérationnel à l'horizon 2030.

Concernant l'augmentation de la fréquence des traversées maritimes entre la Tunisie et l'Italie, le responsable a expliqué que cette question reste tributaire de la disponibilité des quais dans les ports ainsi que des dispositifs sécuritaires et douaniers mis en place dans les deux pays.

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Par ailleurs, Hatem Feki a souligné que le transporteur italien GNV assure actuellement une seule liaison régulière depuis le port italien de Civitavecchia, chaque vendredi. Il a appelé les membres de la communauté tunisienne ayant acheté des billets au départ de ce port pour des dates autres que le vendredi à contacter le transporteur italien afin de régulariser leur situation.

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