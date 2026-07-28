Afrique: Tunisie-Italie - Un accord entre la CTN et GNV pour renforcer les traversées maritimes

Un projet d'accord commercial entre la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) et le transporteur maritime italien GNV visant à renforcer la fréquence des traversées entre la Tunisie et l'Italie devrait voir le jour dans les prochains jours, a annoncé, mardi 28 juillet 2026, le directeur général du transport maritime et des ports maritimes commerciaux, Hatem Feki.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Hatem Feki a également indiqué que la flotte maritime devrait être renforcée prochainement par l'acquisition d'un nouveau navire afin de soutenir les liaisons entre les deux pays.

Il a précisé que la construction d'un nouveau navire nécessite environ trois ans. Ainsi, si la décision est prise au cours de la période actuelle, le navire pourrait être opérationnel à l'horizon 2030.

Concernant l'augmentation de la fréquence des traversées maritimes entre la Tunisie et l'Italie, le responsable a expliqué que cette question reste tributaire de la disponibilité des quais dans les ports ainsi que des dispositifs sécuritaires et douaniers mis en place dans les deux pays.

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Par ailleurs, Hatem Feki a souligné que le transporteur italien GNV assure actuellement une seule liaison régulière depuis le port italien de Civitavecchia, chaque vendredi. Il a appelé les membres de la communauté tunisienne ayant acheté des billets au départ de ce port pour des dates autres que le vendredi à contacter le transporteur italien afin de régulariser leur situation.