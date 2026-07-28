Tunisie: Un nouveau Hilton à Tunis - Belhassen Tebourbi prend la direction du futur établissement

Le futur Hilton Garden Inn Tunis Carthage franchit une nouvelle étape avant son ouverture annoncée pour 2026. La direction du projet vient d'être confiée à Belhassen Tebourbi, nommé General Manager de l'établissement, avec pour mission de constituer les équipes, structurer les opérations et accompagner le lancement de cette nouvelle adresse hôtelière dans la capitale.

Situé aux Jardins de Carthage, l'un des quartiers les plus dynamiques du Grand Tunis, le futur établissement disposera de 170 chambres et viendra renforcer l'offre hôtelière de la capitale, notamment sur les segments affaires, loisirs et clientèle internationale.

Cette ouverture marque l'arrivée d'une nouvelle enseigne du groupe Hilton sur le marché tunisien, dans un contexte où les grandes chaînes internationales cherchent à consolider leur présence en Tunisie et à répondre à une demande croissante pour des établissements répondant aux standards mondiaux.

Pour mener cette phase décisive, Hilton mise sur un professionnel habitué aux lancements d'hôtels. Avant de rejoindre le groupe américain, Belhassen Tebourbi a construit l'essentiel de son parcours au sein du groupe Accor, où il a occupé plusieurs fonctions opérationnelles et managériales pendant plus de quinze ans.

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Jusqu'en juillet 2026, il dirigeait le Novotel Tunis Lac, où il supervisait notamment la performance financière, les indicateurs de gestion, les opérations quotidiennes et le développement commercial de l'établissement.

Son expérience comprend également la préparation et l'ouverture de plusieurs hôtels. Il avait notamment pris la direction de l'ibis Sfax dès la phase de pré-ouverture, tout en ayant auparavant occupé des responsabilités liées aux chambres et au revenue management au sein des hôtels Novotel et ibis Tunis, également lancés dans le cadre de projets d'ouverture.

Cette expertise dans les phases de démarrage constitue un atout majeur pour un établissement appelé à définir rapidement son positionnement sur un marché concurrentiel. Les premières semaines d'exploitation sont souvent déterminantes pour installer les standards de service, former les équipes et assurer la visibilité commerciale d'une nouvelle marque.

Parallèlement à son parcours professionnel, Belhassen Tebourbi a renforcé sa formation avec l'obtention d'un MBA en 2025 à la South Mediterranean University (MSB), après une formation en management hôtelier à l'Institut supérieur des études touristiques et hôtelières de Sidi Dhrif (ISETH).

Dans une publication sur LinkedIn, le nouveau General Manager a annoncé l'ouverture des recrutements pour constituer l'équipe du futur hôtel, confirmant l'entrée progressive du projet dans sa phase opérationnelle.

Avec cette nouvelle implantation, Hilton ambitionne de retrouver une place sur le marché tunisien et d'ajouter une nouvelle adresse internationale à l'offre hôtelière de Tunis.