Cote d'Ivoire: Communication audiovisuelle - Le ministère de la Santé se dote d'un studio

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a procédé, le lundi 27 juillet 2026, à l'inauguration de son studio de production audiovisuelle au sein de l'Institut national de santé publique (Insp).

Mis en place sous l'impulsion du ministre Pierre N'Gou Dimba, cet outil a pour objectif, selon une publication du ministère, de renforcer la stratégie de communication du département ministériel.

Selon Paul Allé Kouadio, directeur de la Communication et des Relations publiques et initiateur du projet, cette infrastructure permettra au ministère de disposer d'une plus grande autonomie dans la production et la diffusion d'informations sanitaires rapides, fiables et accessibles à tous.

Le studio contribuera également à la réalisation de programmes de sensibilisation de haute qualité dans le cadre de partenariats conclus avec des chaînes de télévision. Il servira, en outre, de plateforme technique à « Santé TV CI », la web télévision du ministère, qui proposera des émissions consacrées à l'éducation sanitaire, à la prévention et à la promotion de la santé.

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Pour Paul Allé Kouadio, ce studio représente un véritable instrument de souveraineté, de pédagogie et de transparence, au service de l'amélioration de la santé et du bien-être des populations ivoiriennes.