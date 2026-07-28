Cote d'Ivoire: Village de Modeste/Retour de Nanan Ahoua Konney Simon - Le chef appelle à la paix et au développement

Le village de Modeste, situé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, a célébré, le jeudi 23 juillet 2026, le retour de son chef traditionnel, Nanan Ahoua Konney Simon, après plusieurs mois consacrés à des soins médicaux.

La cour royale de Modeste a enregistré une forte mobilisation des populations, des notables, des guides religieux, des jeunes, des femmes ainsi que des représentants de la diaspora, venus souhaiter la bienvenue au souverain coutumier.

À travers une cérémonie marquée par des chants, des danses traditionnelles, des prières et des hommages, les populations ont exprimé leur joie de retrouver leur chef, qui a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'unité, au vivre-ensemble et au développement de la localité.

Les chants et danses traditionnels n'zima, enrichis par les prestations des communautés malinké et sénoufo, ont donné un cachet particulier à cette cérémonie de retrouvailles.

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Les festivités ont débuté par une libation en hommage aux ancêtres, suivie de prières d'action de grâce conduites par les responsables religieux afin de remercier Dieu pour le rétablissement du chef.

Selon le secrétaire général du village, Mossou Kouamé, cette journée traduit la reconnaissance de toute une communauté. « Nous rendons grâce à Dieu pour avoir protégé notre chef durant son séjour consacré à ses soins médicaux et pour nous permettre de l'accueillir de nouveau parmi nous », a-t-il déclaré, tout en saluant les nombreuses marques de solidarité manifestées durant cette période.

Les différentes composantes de la communauté ont, à leur tour, réaffirmé leur engagement aux côtés de la chefferie. Le représentant de la diaspora, Eby Séverin, a assuré les ressortissants vivant hors du village de leur disponibilité à accompagner les projets de développement de Modeste grâce à leur expertise, à leurs réseaux et à leurs ressources.

La présidente de la jeunesse, Dr Amicha Florence, a exprimé la gratitude des jeunes pour le rétablissement du chef. De son côté, la porte-parole des femmes, Mme Barthélémy Konney, a réaffirmé le soutien des femmes de Modeste et formulé des prières pour la santé et la longévité du souverain traditionnel.

Prenant la parole, Nanan Ahoua Konney Simon a remercié Dieu, les ancêtres, le conseil des notables ainsi que l'ensemble des populations pour leur soutien durant sa convalescence. « Votre "Akwaba" est le symbole de notre union et de notre volonté commune de faire rayonner notre village », a-t-il déclaré.

Le chef traditionnel a invité les filles et les fils de Modeste, où qu'ils se trouvent, à privilégier le dialogue, la solidarité et l'intérêt général. « Notre avenir se construira dans le rassemblement et non dans la division », a-t-il insisté.

Il a également rappelé les principaux axes de son action, à savoir la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, la sécurisation du patrimoine foncier, le développement des infrastructures communautaires, la promotion de la culture n'zima ainsi que le renforcement des partenariats avec l'État, le secteur privé et la diaspora.

« Nos priorités sont la paix, la cohésion sociale, la protection du patrimoine foncier, le développement du village et le renforcement des liens avec la diaspora », a-t-il souligné, réaffirmant l'ouverture de la chefferie à toutes les initiatives susceptibles de contribuer au développement harmonieux de Modeste, dans le respect des institutions traditionnelles et des lois de la République.

Au terme de cette cérémonie empreinte de ferveur et de convivialité, les populations ont renouvelé leur attachement à leur chef traditionnel. Au-delà de l'accueil réservé à Nanan Ahoua Konney Simon, cette journée aura été avant tout l'occasion de réaffirmer un message de paix, de cohésion sociale et de mobilisation collective en faveur du développement de Modeste.