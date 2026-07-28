Cote d'Ivoire: École de magistrature - 53 auditeurs de la promotion 2024 soutiennent leurs mémoires à l'Infj

Réunie au Centre de formation continue de l'Institut national de formation judiciaire (Infj), l'École de la magistrature a donné, le lundi 27 juillet 2026, le coup d'envoi officiel des soutenances de mémoires et des présentations de rapports de stage des auditeurs de justice de la promotion 2024. Au nombre de 53, dont 21 femmes, ces auditeurs passeront devant les jurés pour présenter leurs travaux.

Cette soutenance constitue une étape décisive qui marque l'achèvement de deux années de formation et l'entrée prochaine de ces futurs magistrats dans la vie professionnelle. Prenant la parole au nom du directeur général de l'Infj, Lebry Marie-Léonard, empêché par des contraintes d'agenda, Petey Noëlle Angeline, directrice de l'École de la magistrature, a transmis les salutations et la gratitude de celui-ci à l'ensemble des participants.

« Nous nous retrouvons aujourd'hui pour procéder au lancement officiel de la session de soutenance des mémoires de fin de formation, couplée à la présentation des rapports de stage des élèves magistrats de la promotion de l'Institut national de formation judiciaire », a-t-elle déclaré.

L'aboutissement de deux années de formation exigeante

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Dans son discours, Petey Noëlle Angeline a rappelé que cette étape constitue un moment majeur dans le parcours des auditeurs de justice. Selon elle, les soutenances représentent bien plus qu'un simple exercice académique ; elles consacrent le travail de recherche, de réflexion juridique et d'apprentissage accompli durant ces deux années de formation.

« Conformément aux dispositions du Statut de la magistrature, la formation initiale des auditeurs de justice s'articule autour de deux phases : une première année théorique consacrée à l'acquisition des fondamentaux du métier, suivie d'une seconde année dédiée aux stages pratiques en milieu professionnel », a-t-elle expliqué à l'auditoire.

Cette immersion, a-t-elle expliqué, permet aux futurs magistrats de renforcer leurs compétences, de se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil judiciaire, de découvrir les différents acteurs de la chaîne judiciaire et de s'approprier les règles déontologiques qui encadrent la profession.

« Chaque mémoire présenté ici est le reflet d'un travail de recherche, d'analyse critique, de réflexion juridique et d'engagement personnel. Chaque rapport de stage traduit une immersion dans les réalités du terrain », a souligné la directrice de l'École de la magistrature.

Une session marquée par une innovation institutionnelle

Cette édition 2024 des soutenances revêt également un caractère particulier avec la présentation officielle de la nouvelle tenue d'apparat des élèves de l'Infj.

Présentée comme une innovation majeure, cette tenue symbolise l'identité et les ambitions de l'institution. Selon Petey Noëlle Angeline, elle incarne l'excellence, la culture et le sentiment d'appartenance que l'Infj souhaite promouvoir auprès de ses élèves.

La directrice de l'École de la magistrature a salué la vision du directeur général de l'Infj, à l'origine de cette innovation destinée à renforcer l'image et le rayonnement de l'établissement.

Hommage aux encadreurs et aux membres du jury

Petey Noëlle Angeline a également rendu un vibrant hommage aux membres des jurys, aux directeurs de mémoire, aux encadreurs de stage ainsi qu'aux formateurs de l'Infj.

Elle a souligné leur rôle essentiel dans la formation des futurs magistrats, mettant en avant leur disponibilité, leur rigueur scientifique et leur contribution à l'excellence académique de l'institution.

« Vous transmettez bien plus que des connaissances ; vous façonnez les consciences, vous éveillez l'esprit critique et vous préparez les gardiens de l'État de droit de demain », a-t-elle affirmé à l'endroit des formateurs.

Un message d'encouragement aux futurs magistrats

S'adressant enfin aux auditeurs de justice de la promotion 2024, la directrice de l'École de la magistrature les a invités à aborder cette étape avec confiance, humilité et sérénité. Elle a salué les sacrifices, la discipline et la persévérance dont ils ont fait preuve au cours de leur parcours, tout en les exhortant à rester ouverts aux critiques et aux observations formulées par les jurys.

Pour l'Infj, cette session de soutenance, qui s'achèvera le 29 juillet, marque ainsi la dernière étape avant l'intégration de nouveaux magistrats appelés à exercer une mission essentielle : rendre la justice au nom du peuple ivoirien et contribuer au renforcement de l'État de droit en Côte d'Ivoire.