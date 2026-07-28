Cote d'Ivoire: Cacaoculture/Lutte contre le travail des enfants - 1,33 million de ménages ont bénéficié du soutien de la Fondation ICI en 2025

La Fondation ICI (International Cocoa Initiative) vient de publier son bilan de l'année 2025. Il retrace les actions collectives menées par l'organisation et ses membres. Celles-ci se caractérisent par différentes formes de soutien apportées aux enfants et à leurs familles dans les communautés productrices de cacao.

De ce bilan, il ressort qu'à la fin de la saison cacaoyère, en septembre 2025, les membres d'ICI avaient couvert 1,33 million de ménages grâce aux Systèmes de suivi et de remédiation du travail des enfants (Ssrte) dans les communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Cameroun. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 1,17 million de ménages de l'année précédente (2024).

Parmi ces ménages couverts, 1,68 million d'enfants ont reçu un soutien. Cela représente 66 % de l'ensemble des enfants couverts par les Ssrte. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 970 000 enfants recensés l'année précédente.

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Pour rappel, le Ssrte est un système d'accompagnement centré sur l'enfant. Il identifie les enfants victimes du travail des enfants ou exposés à ce risque, leur apporte un soutien continu afin d'améliorer leur situation et suit leurs progrès au fil du temps. Il a pour objectif de prévenir et de réduire le travail des enfants, d'en atténuer les conséquences préjudiciables et, à plus long terme, de rompre le cycle de sa transmission d'une génération à l'autre.

Au sein de ces systèmes, 282 977 enfants ont été identifiés comme étant en situation de travail des enfants.

Parmi eux, 254 519 ont bénéficié d'un soutien ciblé visant à les aider à sortir de cette situation. Cela représente 90 % des enfants concernés contre 86 % l'année précédente.

Ce soutien s'est notamment traduit par la construction ou la rénovation de plus de 720 salles de classe et de plus de 370 infrastructures scolaires. Par ailleurs, plus de 66 000 enfants ont reçu des kits scolaires et plus de 16 000 ont bénéficié d'un accompagnement pour obtenir un acte de naissance auprès de leur administration locale.

L'une des mesures de soutien les plus efficaces demeure toutefois la sensibilisation ciblée. Elle aide les ménages à mieux comprendre les dangers liés à certaines tâches dangereuses et les alternatives qui s'offrent à eux.

Comme l'a déclaré le directeur exécutif, Matthias Lange, « cette expansion est remarquable et témoigne d'un engagement réel. » Il a ajouté : « Nous savons toutefois qu'il est tout aussi important de veiller à renforcer l'impact de ces systèmes, tout en s'assurant qu'ils soient pratiques, résilients et capables de s'adapter à l'évolution constante des défis et des attentes. »

(Le terme « couvert » désigne un ménage enregistré dans un Ssrte, ayant fait l'objet d'une visite d'identification ou d'une évaluation des risques au niveau du ménage.)

Ces systèmes visent à accompagner tous les enfants identifiés en situation de travail des enfants, mais il arrive parfois que ce soutien ne puisse intervenir qu'après la fin de la période couverte par le rapport annuel.

« Cet engagement s'est traduit par la publication de plusieurs outils, notamment les critères de base pour les Ssrte, le manuel Ssrte et l'outil d'auto-évaluation. Ils définissent les normes minimales en matière de conception et de mise en oeuvre du système, et ils aideront les responsables de la mise en oeuvre du Ssrte à mettre en place et à gérer des systèmes répondant à ces critères », a-t-il ajouté.

Amélioration continue

Outre son soutien aux améliorations apportées au Ssrte, l'ICI a également poursuivi ses travaux de recherche et d'innovation afin d'aider les acteurs de terrain à mettre en oeuvre les actions les plus efficaces et les plus performantes pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé.

En 2025, ces efforts ont notamment porté sur la protection des enfants contre les risques d'exposition aux pesticides, sur la lutte contre les risques liés au travail forcé, ainsi que sur l'étude des aspects liés au genre dans les transferts monétaires et de l'impact des différentes approches parentales.

Les transferts monétaires ont permis de réduire de 13 % le travail dangereux des enfants. Cette diminution est encore plus importante lorsqu'ils sont associés à une formation Gals et/ou à la participation à une Association de valorisation de l'entraide communautaire (Avec) en Côte d'Ivoire.

Concernant les approches en matière de compétences parentales, une étude menée en Côte d'Ivoire montre que l'approche « Families Make the Difference » a contribué à réduire de 54 % le travail des enfants parmi ceux dont les responsables légaux avaient suivi les sessions de formation.

Le programme aborde des thèmes tels que la parentalité positive, la communication, le développement de l'enfant et la discipline non violente. Il se déroule en 11 séances.

La collaboration au coeur du système

En 2025, l'ICI a renforcé son partenariat avec les gouvernements et les institutions nationales du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun afin de consolider les systèmes de protection sociale, d'améliorer la coordination des données et de renforcer les capacités en vue d'un contrôle, d'un accompagnement et d'un suivi plus efficaces. Ces efforts sont essentiels pour mettre en place des systèmes intégrés et interopérables afin de garantir que l'aide parvienne réellement à ceux qui en ont le plus besoin.

L'ICI conclut que son objectif demeure inchangé : promouvoir un changement systémique à la fois évolutif et pérenne. Grâce à l'apprentissage continu, aux partenariats, à l'action et à l'innovation, l'organisation entend élargir la portée et l'efficacité de son action, se rapprochant ainsi d'un avenir où chaque enfant est protégé et peut s'épanouir.