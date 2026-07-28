Cote d'Ivoire: Révision du cadre juridique du secteur postal - Le gouvernement prépare la poste de demain

Le gouvernement engage une nouvelle étape dans la modernisation de son secteur postal. Le ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, en collaboration avec l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci), a ouvert mardi à Abidjan un atelier de concertation consacré à la révision du cadre juridique du secteur postal.

Présidant la cérémonie au nom du ministre, Kanvoli Kakou Stanislas, directeur de la Coopération internationale du ministère, a souligné que cette réforme s'inscrit dans la vision gouvernementale de bâtir une économie numérique moderne, compétitive et inclusive. Selon lui, le secteur postal, autrefois limité à l'acheminement du courrier, est désormais un acteur stratégique du commerce électronique, de la logistique et de l'inclusion territoriale.

Pour le représentant du ministre, le Code des postes adopté en 2013 a permis d'importantes avancées dans l'organisation et l'ouverture du marché. Toutefois, plus d'une décennie après son entrée en vigueur, les mutations technologiques, l'essor des plateformes numériques et les nouvelles attentes des usagers imposent une actualisation du dispositif légal.

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« Cette révision ne remet pas en cause les acquis de la réforme de 2013. Elle vise au contraire à les consolider afin de doter notre pays d'un cadre juridique plus moderne, plus cohérent et davantage adapté aux réalités actuelles », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l'Artci, Ouattara Lakoun, a rappelé que le secteur postal constitue aujourd'hui un maillon essentiel des échanges commerciaux et de la transformation numérique. Selon lui, la rapidité et la qualité des services logistiques sont devenues des facteurs déterminants de compétitivité pour les économies modernes. Il a indiqué que les travaux permettront d'identifier les réponses appropriées aux défis liés à l'innovation, à la sécurité juridique, à la protection des consommateurs et à une concurrence saine entre les acteurs.

De son côté, Roger Félix Adom, président du Conseil de régulation de l'Artci, a insisté sur la portée stratégique de cette réforme. « Le secteur postal ne peut plus être regardé avec les lunettes d'hier. Il est aujourd'hui au coeur de la transformation économique et numérique de notre pays », a-t-il affirmé.

L'ancien ministre en charge du secteur a appelé à l'élaboration d'un cadre juridique suffisamment moderne pour accompagner l'innovation, assez souple pour s'adapter aux évolutions technologiques et suffisamment protecteur pour garantir les droits des consommateurs.

Réunissant administrations publiques, opérateurs postaux, experts et partenaires institutionnels, cet atelier doit déboucher sur des recommandations destinées à doter la Côte d'Ivoire d'un environnement réglementaire capable d'accompagner durablement la croissance du commerce électronique et le développement de l'économie numérique.