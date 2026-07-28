Cote d'Ivoire: Diplomatie numérique - Le pays enregistre un double succès à Abuja

La Côte d'Ivoire a enregistré d'importants succès diplomatiques lors de la 7e session ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine des télécommunications (Uat), tenue du 16 au 24 juillet 2026, à Abuja, au Nigeria.

À l'issue de cette rencontre continentale, le pays a été réélu au Conseil d'administration de l'Uat et a obtenu l'organisation, à Abidjan en septembre prochain, de la dernière réunion préparatoire africaine en prélude à la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Uit), prévue en novembre 2026 au Qatar.

Conduite par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria, Kalilou Traoré, la délégation ivoirienne comprenait, notamment le président du Conseil de régulation de l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci), Roger Félix Adom, le directeur de la Coopération internationale du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Kanvoli Kakou Stanislas, ainsi que des responsables de l'Artci, de l'Ansut, de l'Aigf, de l'Anssi et de l'Idt.

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Au nom du Gouvernement, le Président du Conseil de Régulation de l'Artci Roger Félix Adom a présenté la déclaration officielle de la Côte d'Ivoire sur les politiques et stratégies nationales du numérique. Cette intervention a mis en lumière la vision de l'État ivoirien, fondée sur sept piliers stratégiques et quarante projets structurants destinés à accélérer la transformation numérique du pays.

La participation ivoirienne a été couronnée par la réélection de la Côte d'Ivoire au Conseil d'administration de l'Uat, une marque de confiance des États membres qui vient conforter le leadership du pays dans le secteur des télécommunications et du numérique en Afrique.

Profitant de cette tribune, Roger Félix Adom a également lancé un appel aux États membres afin de soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire pour un nouveau mandat au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (Uit), dont l'élection se tiendra lors de la PP-26 au Qatar.

Il a, par ailleurs, annoncé officiellement qu'Abidjan accueillera en septembre prochain la Réunion préparatoire africaine de l'Uat, ultime étape de concertation destinée à harmoniser les positions des pays africains avant les élections de l'Uit.

En marge des travaux, plusieurs audiences bilatérales ont été menées par l'ambassadeur Kalilou Traoré et Roger Félix Adom, en présence du directeur de la Coopération internationale du ministère.

Ces échanges ont réuni plusieurs personnalités de haut niveau, notamment le vice-ministre des Technologies de l'information et de la communication du Zimbabwe, Dhingimuzi Phuti, le directeur exécutif de la Commission des communications de l'Ouganda, Hon Nyombi Thembo, l'ambassadeur de Tunisie au Nigeria, Mohsen Antit, le directeur adjoint du Bureau des politiques numériques des États-Unis, John R. Mills, le candidat des Bahamas au poste de vice-secrétaire général de l'Uit, Stephen Bereaux, le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Togo, Michel Yaovi Galley, le secrétaire général sortant de l'Uat, John Omo, ainsi que le ministre nigérian des Communications, de l'Innovation et de l'Économie numérique, Dr Bosun Tijani.

À l'issue de cette 7e Conférence des plénipotentiaires, Kezias Mwale, de la Zambie, a été élu secrétaire général de l'Uat. Pour la Côte d'Ivoire, ces résultats traduisent un rayonnement diplomatique grandissant sur la scène africaine et renforcent son rôle dans la gouvernance continentale du numérique.

Le rendez-vous est désormais fixé à Abidjan en septembre prochain, où les pays africains prépareront une position commune en vue de la Conférence des plénipotentiaires de l'Uit au Qatar.