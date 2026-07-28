Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - L'UVCI et l'ESATIC scellent un partenariat pour accélérer la transformation numérique

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) et l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (Esatic) ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération interuniversitaire. Elles ont officialisé un partenariat le mercredi 22 juillet 2026.

Cette alliance traduit la volonté commune des deux institutions de mutualiser leurs expertises afin de relever les défis liés à la transformation numérique de l'enseignement supérieur, au développement de la formation ouverte et à distance, à la recherche scientifique, à l'innovation technologique et au renforcement des compétences numériques.

À cette occasion, le président de l'Uvci, le professeur Koné Tiémoman, a souligné que ce partenariat repose sur une vision partagée de l'avenir de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Selon lui, face à l'essor de l'intelligence artificielle générative et à l'accélération de la transformation numérique, les institutions pionnières du numérique ont la responsabilité de mettre en commun leurs savoir-faire afin de construire des réponses innovantes aux nouveaux défis.

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Il a également rappelé que cette coopération s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de l'État en matière de développement du numérique et de modernisation du système d'enseignement supérieur, tout en contribuant à la formation d'un capital humain capable d'accompagner durablement la transformation numérique de la Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le directeur général de l'Esatic, le professeur Adama Konaté, a salué l'expertise développée par l'Uvci dans le domaine de la formation ouverte et à distance. Il a indiqué que cette convention permettra à son institution de bénéficier de l'expérience, des bonnes pratiques et de l'accompagnement de l'Uvci dans la conception de son dispositif de formation en ligne ainsi que dans l'élaboration de sa stratégie d'enseignement numérique.

Au-delà de la formation à distance, ce partenariat couvre plusieurs axes majeurs de coopération, à savoir : le développement de la formation numérique et des dispositifs d'enseignement en ligne ; la recherche scientifique et l'innovation ; le partage d'expertises pédagogiques et la mutualisation des enseignants-chercheurs ; le développement d'applications et de solutions numériques innovantes ; la promotion de l'entrepreneuriat technologique ; le renforcement des compétences numériques des apprenants et des acteurs de l'enseignement supérieur.

Les deux institutions posent ainsi les bases d'une coopération durable au service de l'innovation, de l'excellence académique et de la formation des talents qui construiront la Côte d'Ivoire numérique de demain.