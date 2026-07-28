Afrique de l'Ouest - Abidjan lance le 1er Forum de l'eau

Autour du thème « Valorisons l'eau pour transformer l'Afrique de l'Ouest », la Cedeao, à travers son Centre de gestion des ressources en eau (Cgre), l'Uemoa, le Cilss et la République de Côte d'Ivoire organisent conjointement le 1er Forum régional de l'eau de l'Afrique de l'Ouest (Freao), les 24 et 25 septembre 2026 à Abidjan.

Procédant au lancement officiel de la première édition du Freao, le lundi 27 juillet 2026, à Abidjan, le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a indiqué que le Freao est la concrétisation de cette alliance stratégique entre les organisations régionales, les États membres, et les partenaires techniques et financiers, autour d'une vision commune : faire de l'eau un facteur de stabilité, d'intégration régionale et de transformation économique pour l'Afrique de l'Ouest.

Cet événement réunira, tous les deux ans, l'ensemble des forces vives du secteur (décideurs politiques, chercheurs, représentants de la société civile, acteurs du secteur privé, partenaires techniques et financiers ainsi que bailleurs de fonds), de même que les pays de l'Alliance des États du Sahel (Aes). Il vise à répondre aux défis climatiques et structurels majeurs qui menacent la sécurité hydrique en Afrique de l'Ouest.

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Pour le directeur du Centre de gestion des ressources en eau (Cgre) de la Cedeao, Alexis Kouakou, le Freao répond au besoin impérieux de transcender les frontières géographiques afin d'unifier les actions régionales, en offrant une plateforme de haut niveau pour promouvoir l'hydro-diplomatie et sécuriser les investissements.

Faut-il le rappeler, l'Afrique de l'Ouest abrite à elle seule 28 bassins hydrographiques transfrontaliers, couvrant près de 71 % de sa superficie. En outre, à l'exception du Cabo Verde, chaque État ouest-africain partage au moins une frontière fluviale ou maritime avec un pays voisin.

Notons que, lors de cette première édition, les travaux s'articuleront autour de quatre priorités thématiques majeures : le nexus eau-alimentation-énergie-environnement, le financement des infrastructures hydrauliques par des mécanismes innovants, l'inclusion sociale, le genre et la jeunesse, ainsi que la coopération régionale et l'hydro-diplomatie.

Les organisateurs invitent tous les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement à s'inscrire sur le site officiel : www.westafricawaterforum.org.

Étaient présentes à cette cérémonie de lancement plusieurs personnalités, notamment S.E.M. Gustave Diasso, Représentant résident de l'Uemoa en Côte d'Ivoire.