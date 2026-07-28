Cote d'Ivoire: Tournoi de la Fraternité de Tioro - Le sport au service de la cohésion sociale et du développement local

La deuxième édition du Tournoi de la Fraternité de Tioro, localité du département de Korhogo, a été lancée le dimanche 26 juillet 2026, à l'école primaire de la localité.

Selon un communiqué, cette cérémonie s'est déroulée à Tioro devant une mobilisation « exceptionnelle » des populations venues de Tioro, des villages environnants ainsi que de plusieurs localités de la région du Poro.

À cette occasion, l'honorable Éric Ouattara, député de Korhogo, représentant le parrain du tournoi et également le haut patron, Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui. Il a salué l'engagement de la jeunesse de Tioro et promis d'apporter tout son soutien afin de faire de cette compétition une réussite. Il a également laissé entrevoir plusieurs actions futures en faveur du tournoi et du développement socio-économique de la localité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La jeunesse est la plus grande richesse de notre commune. Chaque initiative qui favorise la fraternité, la cohésion sociale et l'épanouissement de nos jeunes mérite d'être soutenue et encouragée », a déclaré l'honorable Éric Ouattara. Avant d'ajouter : « Au nom du haut patron, je réaffirme notre engagement à accompagner toutes les actions qui rassemblent la jeunesse autour des valeurs de paix, de discipline, de solidarité et de développement ».

De son côté, Soro Nambégué Issouf, président du mouvement Les Gardiens de la République et promoteur du tournoi, a réaffirmé la vision qui sous-tend cette initiative : utiliser le sport comme levier de cohésion sociale et de développement local. Il a invité les filles et fils de Tioro à s'investir davantage dans le développement de leur localité. Il a annoncé plusieurs projets communautaires, notamment la réhabilitation de la maternité et de l'école primaire de Tioro à travers des travaux de rénovation.

Il a également plaidé pour que la commune de Tioro soit prise en compte dans les priorités du Programme national de développement (Pnd), estimant que son potentiel économique et humain mérite un accompagnement plus important de l'État.

Quant au président du comité d'organisation, Zézé Ziané Stéphane, il s'est réjoui de la confiance renouvelée placée en sa personne pour conduire, une nouvelle fois, l'organisation de cette compétition. Il a lancé un appel aux autorités administratives, politiques ainsi qu'aux cadres de la région du Poro afin qu'ils accompagnent davantage cette initiative qui, selon lui, mérite de devenir un rendez-vous sportif majeur de la région.

Par ailleurs, Boni Atsé Donatien, sous-préfet de Tioro, a exhorté les différentes équipes à privilégier le fair-play, la discipline et la fraternité tout au long de la compétition. Il a rassuré les organisateurs de l'accompagnement de l'administration afin de garantir le bon déroulement du tournoi.

Pour rappel, le tournoi se déroule jusqu'au 30 août, avec 24 équipes en compétition.