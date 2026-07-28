Cote d'Ivoire: Mode/Transformation des pièces de friperie - Le Grand Cassé Balle innove avec un fashion show

La mode ivoirienne se réinvente à travers le « Grand Cassé Balle », une plateforme qui annonce son tout premier fashion show. Cette initiative met en lumière le potentiel créatif des stylistes locaux ainsi que la transformation de pièces de friperie en de véritables créations de mode.

L'événement se déroulera les 1er et 2 août 2026 à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) de Marcory, à Abidjan. L'annonce a été faite par l'organisatrice principale, Blanche Laure Yao, le jeudi 23 juillet, dans un espace situé à Cocody Angré-Djorogobité, à Abidjan.

Pour Blanche Laure Yao, fondatrice du « Grand Cassé Balle », ce premier fashion show marque une évolution importante dans l'histoire de l'événement. L'objectif est de changer le regard porté sur la friperie en montrant qu'elle peut devenir une source de créativité et d'élégance lorsqu'elle est valorisée par des talents locaux.

« La friperie, ce n'est pas ce que l'on pense. On peut se servir de pièces de friperie pour en faire quelque chose de grand », a-t-elle expliqué.

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Les organisateurs annoncent près de 20 000 visiteurs attendus durant ces deux jours. Grossistes, commerçants, créateurs et passionnés de mode sont attendus pour un événement placé sous le signe du commerce, des opportunités et de la valorisation des acteurs locaux.

Cette soirée de lancement a également permis de présenter les innovations qui accompagneront la prochaine édition, notamment en matière de paiement numérique, destiné à faciliter les échanges entre exposants et visiteurs.

Sarah Kaba, responsable commerciale à Orange Money, a indiqué que cette collaboration vise à fluidifier les transactions entre exposants et visiteurs.

Elle a également présenté une nouvelle application destinée à accompagner les commerçants dans la gestion de leurs encaissements.