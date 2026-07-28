Afrique: Lomé veut écrire une nouvelle page du droit des affaires africain

28 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Treize ans après la dernière Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), les États membres entendent remettre ce rendez-vous au coeur de leur agenda.

La 61e session du conseil des ministres, s'est ouverte lundi à Lomé.

Les travaux sont présidés par Pacôme Adjourouvi, ministre togolais de la Justice et des Droits de l'Homme, qui assure cette année la présidence du conseil des ministres. Au-delà du règlement des contributions financières des États membres, l'enjeu de cette session reste la préparation de la prochaine Conférence de haut niveau.

Organisation intergouvernementale, l'OHADA a été créée afin d'unifier et de moderniser le droit des affaires en Afrique. Elle compte 17 membres en Afrique de l'Ouest, centrale et australe.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.