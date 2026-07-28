Togo: Bien chaussé Made in Togo

28 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

À Lomé, les chaussures importées à bas prix gagnent du terrain, mais certains artisans refusent de céder. Face à une concurrence de plus en plus forte, ils misent sur la qualité, la durabilité et le sur-mesure pour préserver leur activité.

C'est le choix de Gilbert Kuma, artisan cordonnier et fabricant de chaussures depuis plus de vingt ans.

Dans son atelier, cuir, semelles, fils et autres matériaux se transforment en chaussures adaptées à chaque client. Mocassins, chaussures de ville, sandales : les modèles exposés témoignent d'un savoir-faire acquis au fil des années. Les clients peuvent choisir une paire déjà réalisée ou commander un modèle personnalisé, selon leurs goûts et leurs mesures.

Le métier fait toutefois face à de sérieux défis. Les chaussures industrielles, moins chères, réduisent les débouchés des artisans locaux, tandis que la hausse du coût des matières premières, souvent importées, renchérit le prix de fabrication.

Malgré la concurrence asiatique, ces artisans continuent de défendre un savoir-faire fondé sur la qualité et la personnalisation.

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