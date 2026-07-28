Zambie: Citi prévoit que la reprise du marché obligataire local zambien, la plus forte au monde, se poursuivra après les élections

Les obligations d'État libellées en monnaie locale de la Zambie pourraient poursuivre leur remontée, qui les place en tête au niveau mondial, si le président Hakainde Hichilema remportait une victoire décisive lors de l'élection présidentielle du 13 août, selon Citigroup, qui estime que la continuité de la politique menée devrait attirer de nouveaux investissements étrangers.

Les obligations d'État libellées en kwacha ont enregistré un rendement de 36 % en dollars américains depuis le début de l'année, ce qui en fait la dette locale des marchés émergents la plus performante suivie par Bloomberg. À titre de comparaison, l'indice Bloomberg Emerging Market Local Currency Government n'a progressé que de 1,35 % sur la même période. Malgré cette solide performance, certains investisseurs restent prudents à l'approche de l'élection, attendant une plus grande clarté politique avant d'augmenter leur exposition.

Katie Kironde, stratège chez Citigroup, a déclaré qu'une victoire électorale nette de Hichilema encouragerait probablement les investisseurs étrangers à participer à la prochaine adjudication d'obligations d'État, ce qui contribuerait à faire baisser les rendements obligataires. Le rendement de l'obligation de référence zambienne à 10 ans a déjà baissé d'environ 70 points de base cette année, tandis que lors de l'adjudication d'obligations d'État de juin, les rendements variaient de 14,25 % pour les échéances courtes à 17,5 % pour les titres à plus long terme.

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La confiance des investisseurs s'est renforcée à mesure que l'administration de Hichilema poursuit ses réformes budgétaires, fait progresser la restructuration de la dette extérieure de la Zambie à la suite de son défaut souverain de 2020 et bénéficie d'une hausse des exportations de cuivre. La participation étrangère sur le marché obligataire s'est également accrue après que les autorités ont assoupli les restrictions imposées aux investisseurs non-résidents en début d'année. Le kwacha s'est apprécié d'environ 20 % par rapport au dollar américain en 2026, après une hausse d'environ 25 % en 2025, ce qui a encore renforcé les rendements pour les investisseurs internationaux.

Points clés à retenir

La Zambie s'est imposée comme l'une des destinations d'investissement les plus prometteuses d'Afrique, grâce à la conjonction de réformes économiques, d'une restructuration de la dette et d'une monnaie plus forte, qui ont permis de générer des rendements exceptionnels sur les marchés financiers locaux.

L'élection présidentielle à venir est désormais considérée comme un test décisif pour déterminer si cette dynamique pourra se poursuivre. Les investisseurs privilégient généralement la stabilité politique, en particulier sur les marchés frontières où l'incertitude politique peut rapidement déclencher des sorties de capitaux et une volatilité des devises.

Une victoire décisive de Hichilema renforcerait probablement la confiance dans les efforts d'assainissement budgétaire du gouvernement et dans son engagement à respecter les réformes convenues avec les créanciers internationaux, ce qui soutiendrait la demande étrangère pour les obligations zambiennes. À l'inverse, une élection très serrée ou des incertitudes quant à la future politique économique pourraient inciter les investisseurs à reporter de nouveaux placements jusqu'à ce que les perspectives politiques soient plus claires.

Au-delà des élections, les perspectives de la Zambie restent étroitement liées au cuivre, son principal produit d'exportation, car une demande mondiale plus forte pour ce métal apporterait un soutien supplémentaire aux recettes publiques, aux recettes en devises et à la stabilité macroéconomique. Ensemble, ces facteurs ont permis à la Zambie de se positionner comme l'un des pays les plus performants parmi les marchés émergents et frontières en 2026.