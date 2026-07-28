Ghana: Trois start-ups ghanéennes obtiennent 500 000 dollars de l'Africa Catalyst Fund

Trois start-ups ghanéennes ont obtenu un financement total de 500 000 dollars de la part de l'Africa Ecosystem Catalysts Facility, une initiative d'investissement destinée à soutenir les entreprises en phase de démarrage que les investisseurs traditionnels en capital-risque négligent souvent.

Géré par Village Capital avec le soutien de la Banque néerlandaise de développement entrepreneurial (FMO) et de l'Agence néerlandaise pour les entreprises (RVO), ce dispositif pilote de 4 millions de dollars apporte un financement de démarrage à des start-ups du Ghana, du Nigeria et de Tanzanie axées sur la résilience climatique et la mobilité économique. Le programme collabore avec des organisations locales d'accompagnement des entrepreneurs afin d'identifier des fondateurs prometteurs et d'orienter les décisions d'investissement.

Les derniers investissements ont été réalisés dans Built Financial Technologies, qui aide les petites et moyennes entreprises à numériser leurs opérations, GrowForMe, une plateforme agritech mettant en relation les agriculteurs avec des sources de financement et des services agricoles, et SAYeTECH, un fabricant de machines agricoles intelligentes. Ce financement porte le montant total des investissements de la structure au Ghana à 850 000 dollars, après les investissements réalisés en mai dans Rivia et VDL Fulfillment.

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Village Capital a indiqué que ce fonds cible les entreprises qui s'attaquent aux lacunes structurelles des économies locales en améliorant l'accès au financement, en renforçant les chaînes de valeur agricoles et en développant les technologies fabriquées localement. Au Ghana, le portefeuille d'investissements a été développé en partenariat avec les organisations d'accompagnement des entrepreneurs Reach for Change et Innovation Spark, qui ont contribué à identifier des entreprises présentant un fort potentiel de croissance et une bonne connaissance du marché local.

Points clés à retenir

Le programme « Africa Ecosystem Catalysts Facility » reflète une tendance croissante vers un investissement en capital-risque piloté localement, où l'allocation des capitaux est guidée par des organisations ancrées au sein des écosystèmes de start-ups plutôt que par des investisseurs opérant à distance. Les start-ups en phase de démarrage à travers l'Afrique ont souvent du mal à obtenir leur premier investissement institutionnel, bien qu'elles s'attaquent à d'importants défis locaux, notamment dans des secteurs tels que l'agriculture, l'inclusion financière et l'industrie manufacturière.

En s'associant à des organismes d'accompagnement des entrepreneurs, ce fonds vise à identifier des fondateurs qui pourraient être négligés par le capital-risque traditionnel, tout en améliorant la qualité des portefeuilles d'investissement. Les derniers investissements mis en avant soulignent également l'intérêt constant des investisseurs pour les entreprises qui développent des infrastructures essentielles au développement économique, plutôt que pour des applications destinées aux consommateurs.

Les outils numériques destinés aux petites entreprises, le financement agricole et les équipements fabriqués localement restent essentiels pour améliorer la productivité et la résilience des économies africaines. S'il s'avère fructueux, ce modèle d'investissement pourrait encourager davantage d'institutions de financement du développement et de fonds de capital-risque à adopter des approches menées localement, qui élargissent l'accès au capital pour les fondateurs opérant en dehors des plus grands pôles technologiques du continent.