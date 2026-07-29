Ouganda: Le pays annonce officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola

28 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au terme d'une période de surveillance de 42 jours sans nouveau cas depuis la sortie du dernier patient le 16 juin, l'Ouganda a officiellement déclaré, ce mardi 28 juillet 2026, la fin de l'épidémie d'Ebola Bundibugyo.

L'annonce a été faite le ministre ougandais de la Santé, Chris Baryomusi, affirmant que les progrès des enquêtes épidémiologiques et la nature pleinement caractérisée de l'épidémie apportaient des preuves suffisantes du fait que la transmission avait été interrompue.

"Le ministère de la Santé est ravi d'annoncer que l'Ouganda a officiellement déclaré la fin de l'épidémie 2026 de maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, l'Ouganda est exempt d'Ebola", a déclaré Chris Baryomusi, cité par l'agence Chine nouvelle.

L'Ouganda avait déclaré l'épidémie le 15 mai dernier après avoir confirmé un cas importé d'Ebola en provenance de la République démocratique du Congo. Au total, 20 cas confirmés ont été enregistrés, dont 18 ont guéri et deux sont décédés.

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