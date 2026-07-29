Guinée: Remaniement ministériel - Le premier ministre reconduit

Le Président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, a procédé à un remaniement du gouvernement. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a fait la lecture des membres du nouveau gouvernement.

Amadou Oury Bah a conservé ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement.

Ci-joint la liste du nouveau gouvernement.

1)- Premier ministre, Chef du gouvernement : M. Amadou Oury Bah

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2)- Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme : M. Ibrahima Sory 2 Tounkara

3)- Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale : M. Ibrahima Kalil Condé

4)- Ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation : Mme Djenabou Touré

5)- Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : M. Ahmed Mohamed Oury Diallo

6)- Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger : M. Morissanda Kouyaté

7)- Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget : Mme Mariama Ciré Sylla

8)- Ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement : M. Ismaël Nabé

9)- Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale : M. Mory Condé

10)- Ministre de la Modernisation de l'administration et de la Fonction publique : M. Faya François Bourouno

11)- Ministre des Mines et de la Géologie : M. Bouna Sylla

12)- Ministre de l'Agriculture : M. Fodé Félix Lamah

13)- Ministre de l'Élevage : M. Alpha Bacar Barry

14)- Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime : Mme Fatima Camara

15)- Ministre de l'Industrie et du Commerce : M. Aboubacar Kourouma (précédemment Secrétaire général du ministère de la Fonction publique)

16)- Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Mme Djami Diallo

17)- Ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Mme Bintou Keita (précédemment représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies au Congo)

18)- Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat : M. Moussa Moïse Sylla

19)- Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique : Mme Khaïté Sall

20)- Ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité : Mme Aminata Kaba

21)- Ministre de la Jeunesse : M. Lansana Béa Diallo

22)- Ministre des Sports : M. Cellou Baldé

23)- Ministre des Infrastructures : M. Facinet Sylla

24)- Ministre des Transports : M. Ousmane Gaoual Diallo

25)- Ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation : M. Mourana Soumah

26)- Ministre de l'Environnement et du Développement durable : M. Fodé Téa Kouyaté

27)- Ministre de l'Énergie : M. Laye Sékou Camara

28)- Ministre de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures : M. Aboubacar Camara

29)- Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire : M. Mohamed Lamine Sy Savané

30)- Ministre Secrétaire général du Gouvernement (avec rang de ministre) : M. Tamba Benoît Kamano

31)- Ministre Secrétaire général des Affaires religieuses (avec rang de ministre) : M. Karamo Diawara.