Guinée: Remaniement ministériel - Le premier ministre reconduit

Le Président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, a procédé à un remaniement du gouvernement. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a fait la lecture des membres du nouveau gouvernement.
Amadou Oury Bah a conservé ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement.
Ci-joint la liste du nouveau gouvernement.
1)- Premier ministre, Chef du gouvernement : M. Amadou Oury Bah
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
2)- Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme : M. Ibrahima Sory 2 Tounkara
3)- Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale : M. Ibrahima Kalil Condé
4)- Ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation : Mme Djenabou Touré
5)- Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : M. Ahmed Mohamed Oury Diallo
6)- Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger : M. Morissanda Kouyaté
7)- Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget : Mme Mariama Ciré Sylla
8)- Ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement : M. Ismaël Nabé
9)- Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale : M. Mory Condé
10)- Ministre de la Modernisation de l'administration et de la Fonction publique : M. Faya François Bourouno
11)- Ministre des Mines et de la Géologie : M. Bouna Sylla
12)- Ministre de l'Agriculture : M. Fodé Félix Lamah
13)- Ministre de l'Élevage : M. Alpha Bacar Barry
14)- Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime : Mme Fatima Camara
15)- Ministre de l'Industrie et du Commerce : M. Aboubacar Kourouma (précédemment Secrétaire général du ministère de la Fonction publique)
16)- Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Mme Djami Diallo
17)- Ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Mme Bintou Keita (précédemment représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies au Congo)
18)- Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat : M. Moussa Moïse Sylla
19)- Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique : Mme Khaïté Sall
20)- Ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité : Mme Aminata Kaba
21)- Ministre de la Jeunesse : M. Lansana Béa Diallo
22)- Ministre des Sports : M. Cellou Baldé
23)- Ministre des Infrastructures : M. Facinet Sylla
24)- Ministre des Transports : M. Ousmane Gaoual Diallo
25)- Ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation : M. Mourana Soumah
26)- Ministre de l'Environnement et du Développement durable : M. Fodé Téa Kouyaté
27)- Ministre de l'Énergie : M. Laye Sékou Camara
28)- Ministre de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures : M. Aboubacar Camara
29)- Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire : M. Mohamed Lamine Sy Savané
30)- Ministre Secrétaire général du Gouvernement (avec rang de ministre) : M. Tamba Benoît Kamano
31)- Ministre Secrétaire général des Affaires religieuses (avec rang de ministre) : M. Karamo Diawara.