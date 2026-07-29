Afrique de l'Ouest: À Bamako, le président Bassirou Diomaye Faye renouvelle le soutien du Sénégal au Mali face au terrorisme

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce mardi une visite de courtoisie au Mali, où il s'est entretenu avec son homologue malien, le général Assimi Goïta. Au coeur des échanges : la sécurité dans la sous-région, le renforcement de la coopération bilatérale et les enjeux économiques.

Accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État malien, le président sénégalais a d'abord présenté les condoléances du Sénégal au peuple et aux autorités maliennes à la suite des récentes attaques ayant coûté la vie à plusieurs soldats.

« Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie et lui renouveler, à lui, à son gouvernement et au peuple malien frère, nos condoléances émues à la suite des dernières attaques tragiques qui ont coûté la vie à plusieurs soldats », a déclaré Bassirou Diomaye Faye à l'issue de leur entretien. Il a condamné des « actes odieux, lâches et barbares ».

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Les deux dirigeants ont également abordé les défis sécuritaires auxquels fait face la sous-région, notamment la lutte contre le terrorisme. Le président sénégalais a réaffirmé « la disponibilité du Sénégal à accompagner le Mali dans cette épreuve pour faire face ensemble aux défis multiples ainsi qu'aux menaces à la paix et à la stabilité dans toute la région ».

Les discussions ont aussi porté sur le renforcement de la coopération entre Dakar et Bamako ainsi qu'au sein des organisations régionales. Le chef de l'État sénégalais s'est félicité de « la parfaite convergence de vues » avec son homologue sur les principales questions examinées et a assuré le président Assimi Goïta du « soutien indéfectible du Sénégal ».

Sur le plan économique, les deux chefs d'État ont évoqué la situation au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Ils sont convenus d'oeuvrer, avec les autres dirigeants de la sous-région, à la tenue dans les meilleurs délais d'un sommet des chefs d'État destiné à redynamiser la coopération monétaire et économique.