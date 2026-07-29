Congo-Brazzaville: Lancement de l'analyse globale de la sécurité alimentaire 2026

Le ministère de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective a lancé, le 28 juillet à Brazzaville, avec l'appuis technique du Programme alimentaire mondial (PAM), l'analyse globale de sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (AGSAV) 2026 en République du Congo. L'enquête vise à analyser les conditions de sécurité alimentaire et de vulnérabilité de la population afin d'intensifier les ménages en situation d'insécurité alimentaire.

L'enquête menée par les experts de l'Institut national de la statistique a été lancée par le directeur de cabinet du ministre en cahrge du Plan, Sylvain Lékaka. Elle durera pendant près de deux mois et couvrira tout le territoire national. Au cours de cette période, les enquêteurs passeront de maison en maison, sur l'ensemble des quinze départements du Congo, à la collecte des données sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité de la population.

L'enquête lancée a pour objectifs, entre autres, d'analyser les causes structurelles et conjoncturelles de l'insécurité alimentaire ; de déterminer les classes de richesse et de pauvreté à partir de l'indice de pauvreté ; d'évaluer l'accès des ménages aux services sociaux de base ; d'identifier les risques à l'amélioration de la sécurité alimentaire ainsi que le mécanismes d'assistance adaptés. Le but de cette analyse est de doter le Congo d'informations actualisées, fiables et crédible sur la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ainsi que sur des moyens d'existence et de la vulnérabilité des ménages.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les données à collecter permettront au gouvernement de bâtir des politiques publiques plus efficientes en matière de sécurité alimentaire. S'exprimant à cet effet, le représentant et directeur pays du PAM au Congo, Gon Myers, a rappelé à tous que la sécurité alimentaire ne se résume pas qu'à la nourriture. « La sécurité alimentaire ne consiste pas seulement à avoir suffisamment à manger. Elle est au coeur de la santé, de la dignité humaine, de la stabilité des communautés et du développement durable. Aujourd'hui, de nombreux ménages congolais sont confrontés aux effets des changements climatiques, aux inondations récurrentes, à la hausse des prix des denrées alimentaires ainsi qu'à d'autres pressions économiques. Face à ces défis, nous avons le devoir collectif d'agir sur la base des faits, des preuves et des données fiables », a-t-il indiqué.

Le responsable de l'agence onusienne a renchéri que cette étude n'est pas une simple enquête statistique, mais constitue un outil stratégique d'aide à la décision. Ladite étude, a-t-il poursuivi, permettra d'identifier les ménages en situation d'insécurité alimentaire, de mieux comprendre les causes profondes de la vulnérabilité et d'évaluer les risques.

Pour le directeur de cabinet du ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective, le lancement de cette enquête vient à point nommé. « Le ministère en charge de la statistique se propose de se doter des données fiables et probants, c'est l'enjeux de cette étude que nous lançons ce jour. Notre pays n'est pas encore à l'abri de la sécurité alimentaire. Depuis 2023, le Congo s'est doté d'une tradition statistique solide en matière d'analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité des ménages. Il est donc impérieux que le Congo se dote des données actualisées et fiables », a conclu Sylvain Lékaka.