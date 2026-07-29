Congo-Kinshasa: Excellentia 2026 - Le Président de la République a reçu 185 lauréats de la bourse Excellentia

Ce mardi 28 juillet, au Centre Culturel et Artistique des pays d'Afrique centrale ( CCPAC), le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la Distinguée Première Dame, Denise Nyakeru a présidé la mérites de remise des prix de la première édition du Programme national de la bourse « Excellentia RDC ».

Au total 185 lauréats parmi les diplômés de la dernière édition des examens d'Etat venus des 26 provinces sont concernés par cette bourse .

Dans sa prise de parole, la ministre de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, a tout d'abord remercié la Première Dame, Denise Nyakeru pour son initiative de la " Bourse Excellentia" et elle a également précisé que ce programme vise à préparer une jeunesse capable de porter haut la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, qui place l'éducation et la formation au coeur du développement national.

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Elle a souligné les objectifs poursuivis par le Programme Excellentia RDC à savoir : promouvoir l'excellence scolaire chez les finalistes de l'examen; former une nouvelle élite en investissant dans l'éducation de la jeunesse et accompagner les lauréats dans la poursuite des études supérieures au pays comme à l'étranger en garantissant l'égalité des chances en absence de discrimination.

S'exprimant au nom des boursiers , l'une des lauréats a exprimé sa gratitude à la Première Dame et au gouvernement pour leur implication dans ce processus.

Elle a aussi ajouté qu'à travers le programme Excellentia RDC désormais porté par le gouvernement de la RDC, cette ambition prend une dimension nationale et institutionnelle.

" Nous, boursiers de cette première édition Excellentia RDC, mesurons pleinement la valeur et la portée de l'opportunité qui nous est offerte . Cette bourse représente bien plus qu'un soutien pour suivre nos études, elle témoigne de la volonté de l'Etat congolais d'investir dans son capital humain, de promouvoir les mérites et de donner à sa jeunesse des moyens de poursuivre ses ambitions académiques et à de construire son avenir, a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, la Fondation LONA en collaboration avec le Ministre de l'Enseignement Supérieur, Universitaire, Recherche Scientifique et Innovations (ESURSI)

chargée sous l'autorité du Ministère de l'organisation du test national, de la désignation des examinateurs, de la supervision des épreuves ainsi que du suivi administratif des candidats.

Pour rappel, Le Programme Excellentia RDC s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République visant à valoriser le mérite, encourager l'excellence académique et former une nouvelle génération de cadres capables de contribuer au développement scientifique, technologique et socio-économique de la RDC.