Afrique: Vers une vente de la Coupe du monde ?

Selon «The Times », le président de la FIFA Gianni Infantino souhaiterait vendre des parts de la compétition à un groupe d'investisseurs privés, dont le frère du gendre de Donald Trump, afin d'accroître les revenus de la compétition. L'UEFA s'est insurgée de cette annonce.

Neuf jours après la fin de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino n'a visiblement pas pris de vacances. Le président de la FIFA envisagerait, selon les informations du Times, de vendre des parts de la compétition à des investisseurs privés, via la création d'une société chargée de gérer la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs. L'objectif serait, bien entendu, d'accroître les revenus de la FIFA... et ceux d'Infantino lui-même, pressenti pour diriger cette entité à la fin de son dernier mandat, en 2031 - à supposer, comme c'est la tendance, qu'il soit réélu en 2027.

La création de cette société permettrait également à chacune des 211 associations membres de la FIFA de toucher 20 millions de dollars avec effet immédiat puis d'accroître leurs revenus dans le futur, selon un communiqué publié par l'instance mardi après-midi. Toujours selon le Times, des membres de l'entourage du président américain Donald Trump, dont la proximité avec Infantino s'est accentuée lors du dernier Mondial, feraient partie du projet. Joshua Kushner, le frère du gendre du président ultraconservateur, est ainsi pressenti pour diriger le groupe d'investisseurs.