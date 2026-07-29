Cameroun: 5 000 milliards de francs CFA disponibles pour des projets d'investissement public inutilisés

29 Juillet 2026
Radio France Internationale

5 000 milliards de francs CFA oisifs au Cameroun, faute de projets aboutis pour les utiliser, une aberration pour les économistes. De l'argent déjà emprunté et donc disponible pour des projets, mais qui reste dormant. C'est ce qu'on appelle « les soldes engagés non décaissés ». 5 000 milliards de francs CFA cumulés, c'est le montant évalué au premier trimestre par la Caisse autonome d'amortissement, une institution camerounaise. Cela équivaut à presque 9 milliards de dollars.

Il s'agit de différentes dettes contractées auprès d'États ou d'institutions, parfois depuis plus de cinq ans, allouées à des projets qui ne voient pas le jour parce que mal conçus, ou abandonnés.

« Et c'est parce qu'en amont de la maturation des projets se situent de graves lacunes en termes d'ingénierie de projets. C'est plus que du n'importe quoi, c'est pour ça que le Cameroun, d'année en année, recule en termes de taux de réalisation de l'investissement public. Nous sommes aujourd'hui à moins de 20 % du taux de réalisation du budget d'investissement public, qui lui-même est déjà extrêmement faible », explique l'universitaire Serge Godong.

Des ressources coûteuses

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Et même si les projets ne sont pas réalisés, ce sont des ressources qui coûtent de l'argent au Cameroun puisqu'il paie parfois déjà des intérêts, rappelle Eugène Nyambal, ancien représentant des pays africains au Conseil d'administration du FMI.

« Voilà un pays qui a des ressources qui ont été mises à sa disposition, souvent à des taux concessionnels autour de 3 %, 4 %, 5 % ou 6 %, et qui n'utilise pas ces ressources. Et de l'autre côté, vous voyez qu'au niveau du ministère des Finances, on va emprunter en eurobond autour de 12 % pour financer des projets de développement. Donc, c'est de la folie en termes de gestion des finances publiques et c'est ça qui fait que la dette du Cameroun n'a pas de sens », analyse Eugène Nyambal.

Un problème dont le gouvernement a pleinement conscience, selon le ministère des Finances, qui affirme qu'un plan d'action est en oeuvre pour réévaluer tous les projets, identifier les blocages, et, si nécessaire, restructurer, réaffecter, voire annuler des financements.

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