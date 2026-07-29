Congo-Kinshasa: Tanganyika - Dix écoles incendiées en un mois dans le territoire de Nyunzu

28 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dix écoles ont été incendiées dans un mois dans le territoire de Nyunzu (Tanganyika). Si les autorités éducatives accusent des jeunes délinquants d'être à l'origine de ces actes, d'autres sources évoquent plutôt la colère d'une partie de la communauté liée au retard dans l'inauguration des écoles construites dans le cadre du Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145 T).

Les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs bâtiments scolaires, notamment des salles de classe avec leurs charpentes et toitures, ont été entièrement détruits par les flammes.

Le chef de la sous-division de l'Éducation nationale de Nyunzu, Mwamba Salumu, condamne fermement ces « actes ignobles ». Il attribue ces incendies à des jeunes délinquants et souligne qu'il s'agit d'une situation sans précédent dans le territoire de Nyunzu.

« Nous avons enregistré au moins l'incendie de dix écoles. Et nous avons constatés que c'est la délinquance, l'ivresse et l'utilisation des chanvres (qui sont à la base de ce drame) », explique-t-il.

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Cependant, d'autres sources indiquent que ces actes sont les résultats des frustrations pour la simple raison que les nouvelles écoles construites dans le cadre du programme de développement 145 territoires ne sont toujours pas opérationnels, alors qu'elles sont achevées depuis plusieurs mois. Ce qui alimente la colère de la communauté.

A cette occasion, le Sous PROVED a demandé aux autorités de procéder à l'inauguration de ces écoles. Mwamba Salumu demande par la même occasion aux personnes de bonne volonté et des partenaires de venir en aide pour la réhabilitation de certaines écoles incendiées.

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