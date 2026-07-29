Congo-Kinshasa: Aéroport national de Tshimpi - Une infrastructure à l'abandon aux portes de Matadi

28 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus aucun avion ne décolle de l'aéroport national de Tshimpi depuis plusieurs années. Cette infrastructure, inaugurée en 1955, est aujourd'hui à l'abandon. Une situation qui contraste avec le rôle stratégique de Matadi, chef-lieu de la province du Kongo-Central, qui abrite le principal port maritime de la RDC.

La route d'accès à l'aéroport, longue d'environ 4 kilomètres à partir de la Route nationale n°1, est fortement dégradée. Quant à sa piste de 1 570 mètres, elle n'a jamais été asphaltée.

Une route d'accès en mauvais état

À peine quitté la Route nationale n°1, le décor est planté. Un épais nuage de poussière accompagne les véhicules qui prennent la direction de l'aéroport national de Tshimpi. Sur près de 4 kilomètres, la route en terre est marquée par des nids-de-poule et de nombreux signes de dégradation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une infrastructure chargée d'histoire

Pourtant, l'aéroport national de Tshimpi constitue la principale porte d'entrée aérienne de la ville de Matadi. Construit entre 1952 et 1954, il a été inauguré en 1955 avec l'atterrissage d'un avion Douglas DC-4 transportant à son bord le roi Baudouin de Belgique.

Pendant de nombreuses années, cet aéroport a joué un rôle stratégique dans les liaisons aériennes entre le Kongo-Central et le reste du pays, contribuant au développement des échanges et au désenclavement de la province.

Une modernisation toujours attendue

Plus de soixante-dix ans après sa mise en service, sa piste, longue de 1 570 mètres, est toujours revêtue de latérite, une terre rouge compactée.

Entre route d'accès dégradée, infrastructures vieillissantes et activité aérienne à l'arrêt, cet aéroport reste loin des standards attendus pour une ville d'une telle importance économique et stratégique. Malgré les multiples annonces, projets et promesses de réhabilitation formulés au fil des années, les changements concrets se font toujours attendre.

L'aéroport national de Tshimpi attend toujours sa modernisation.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.