Ile Maurice: Annick Corroy - «Plus de 300 femmes ont pu bénéficier de formations»

Dans le cadre des 10 ans de Small Step Matters, célébrés prochainement, retour avec Annick Corroy sur les liens tissés entre la plateforme solidaire et la Fondation Fam-Unie, à l'origine d'une réussite collective en matière d'entrepreneuriat féminin, à Cité La Cure.

Comment a débuté la collaboration entre Small Step Matters et la Fondation Fam-Unie ?

Ce partenariat a démarré avant même l'enregistrement officiel de Fam-Unie ! En 2021, la coordinatrice de Small Step Matters a rencontré Chantal Espitalier-Noël, qui avait l'ambition de créer une fondation à Cité La Cure. Ensemble, elles ont travaillé à formuler la première demande de fonds, la première campagne sur la plateforme. Avec des donations à hauteur de Rs 300 000, le projet a démarré avec l'achat des premiers équipements et les premières formations destinées aux femmes issues de cette région vulnérable.

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Entre Small Step Matters et Fam-Unie s'est directement établie une relation de confiance, et l'agilité de la plateforme dans les services rendus a été, dès le commencement, très appréciée. Puis, en janvier 2022, la Fondation s'est officiellement enregistrée et a pu voler de ses propres ailes, avec une reconnaissance officielle comme «institution charitable» par la Mauritius Revenue Authority, puis par la National Social Inclusion Foundation (NSIF) en 2024.

Des partenaires sont venus marcher sur le terrain avec Chantal pour comprendre la réalité du terrain, y compris des chefs d'entreprise de grands groupes, des diplomates... Et de là, plus de 300 femmes ont pu bénéficier de formations et d'un accompagnement dans différents domaines : life skills, alphabétisation fonctionnelle, initiation aux techniques artisanales, à la cuisine, à la couture, au macramé...

Avec quel impact concret sur la vie des femmes de la région ?

Aujourd'hui, une trentaine d'entre elles perçoivent un revenu mensuel stable grâce aux initiatives de la Fondation, qui cherche également des débouchés pour leurs productions artisanales. Parmi les produits fabriqués sur place : des pâtisseries, des gâteaux apéritifs, des savons, des bougies, des sacs, des bijoux... L'impact économique de notre programme est calculé précisément. Pour chaque roupie qu'un donateur apporte, nous estimons que nous rendons à la communauté Rs 1,42.

Nous apportons une valeur de 42 % grâce à la formation, à la création de mini-entreprises, à la recherche de débouchés pour les produits conçus par les femmes (alimentaires et non alimentaires), ainsi qu'aux familles, qui sont épaulées par ces revenus additionnels. Cette création de valeur est aussi une motivation supplémentaire pour les personnes qui s'engagent comme volontaires auprès de Fam-Unie. J'en profite pour remercier tous nos bénévoles et pour lancer un appel aux personnes qui souhaiteraient rejoindre notre équipe en donnant de leur temps et en partageant leurs compétences.

Que vous apporte justement, à vous, cette expérience de bénévole ?

Je me souviens très bien avoir assisté à une causerie à la Fondation Fam-Unie, donnée par une psychologue mauricienne évoluant à l'international. Elle avait choisi comme sujet le bénévolat, et la résonance de ses propos pour l'assemblée avait été extraordinaire. Elle avait débuté son intervention avec l'exemple de la colonie de cachalots qui vit au large de Maurice, avec une structure sociale très évoluée, des rites de protection élaborés, notamment pour protéger les nouveau-nés.

Pareillement, l'humain a besoin de vivre en collectivité, de vivre pleinement une dimension sociale pour s'épanouir. En donnant de mon temps, je m'amuse, je prends plaisir, je trouve un sens (rires)... Je plaisante, mais je crois bien que «charité bien ordonnée commence par soimême» (rires)... Plus sérieusement, tout n'est pas tout rose dans le travail social. Parfois, je m'énerve, parfois je suis découragée face à certaines situations... Mais je suis convaincue que toutes nos expériences de vie nous construisent, y compris le volontariat, qui figure sans doute parmi les expériences les plus enrichissantes humainement.

En plus de l'autonomisation économique des femmes, y a-t-il un effet rebond sur la génération suivante, les enfants des entrepreneures ?

Pour pouvoir se prononcer sur cette question avec exactitude, il faudrait s'appuyer sur une étude, que nous n'avons pas encore menée.

En 2026, reste-t-il encore du chemin à parcourir pour toucher davantage de femmes, d'où la campagne en cours sur Small Step Matters.org ?

La Fondation Fam-Unie sollicite actuellement un soutien financier afin de poursuivre son action et de renforcer ses initiatives communautaires d'autonomisation des femmes, pour toucher 60 bénéficiaires supplémentaires au cours des 12 prochains mois. Seront compris un accompagnement pour intégrer des compétences de vie : éducation financière et gestion budgétaire, gestion du stress et développement personnel... Pour l'acquisition des compétences manuelles, nous avons choisi comme domaines la fabrication de bijoux, de jouets pour enfants et de produits textiles. Notre objectif est de les initier à la réalisation de produits de qualité, répondant aux attentes des clients en termes d'esthétisme.

En d'autres termes : que du beau et du bon, à l'instar de nos mini-napolitains ! Je souligne que nous sommes près du but avec cette campagne Small Step Matters, puisqu'il reste à rassembler Rs 105 000 pour pouvoir lancer ces nouvelles formations.

D'autres projets en vue ?

L'équipe a mis cinq ans pour mettre en place l'entreprise sociale. La prochaine étape pour la Fondation, c'est de rayonner plus loin, d'intégrer la dimension familiale, d'étendre son action aux proches qui gravitent dans le cercle de la femme entrepreneure. Et en priorité les plus jeunes : ses enfants, ses petits-enfants ou, dans certains cas, ses frères et soeurs plus jeunes. Notre objectif est d'ouvrir les enfants du quartier à l'art, à la lecture...

La Fondation Fam-Unie possède également un jardin, qui permet de produire des tisanes, des confitures... et de cultiver du romarin, de la citronnelle... pour parfumer notre production de savons et de bougies. Pour ce jardin, nous avons besoin de faire quelques investissements supplémentaires afin de mieux équiper le site. L'appel aux sponsors est lancé pour le jardin et pour l'accompagnement des enfants de Cité La Cure.

Empow'Her avec small step matters

Comment soutenir la Fondation Fam-Unie, à Cité La Cure, dans son projet Empow'Her visant à former 60 femmes supplémentaires aux compétences entrepreneuriales ?

Chaque roupie compte pour rapprocher davantage de femmes d'une plus grande autonomie financière !