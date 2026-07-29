Ile Maurice: Bruneau Laurette saisit la police pour diffamation présumée

Bruneau Laurette a déposé une plainte au poste de police de Grand-Gaube, ce mardi 28 juillet, à la suite de la diffusion d'une vidéo en direct sur Facebook dans laquelle il affirme avoir été visé par des propos qu'il juge diffamatoires. La plainte vise un dénommé Teeruth Prasad Degnarain pour une infraction alléguée à l'Information and Communication Technologies Act (ICTA).

Dans sa déposition, l'activiste explique que les faits remontent à la soirée du lundi 27 juillet. Selon lui, les déclarations contestées ont été prononcées lors d'un direct retransmis sur une page Facebook appartenant à un journaliste qui assurait la couverture de l'interrogatoire de l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth devant la Financial Crimes Commission (FCC).

Bruneau Laurette indique avoir lui-même identifié la personne qu'il considère comme l'auteur des propos après avoir effectué des vérifications. Il soutient que la vidéo a ensuite largement circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant ainsi sa diffusion auprès d'un large public.

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Dans sa plainte, il affirme que les déclarations tenues à son encontre sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Il estime que cette diffusion lui cause un préjudice personnel, compte tenu de la visibilité de la vidéo et de sa propagation rapide sur les plateformes numériques.

Le plaignant rappelle également, dans sa déposition, qu'il est une personnalité publique connue à Maurice ainsi qu'à l'étranger. Il considère que cette notoriété renforce l'impact des propos diffusés et les conséquences qu'ils pourraient avoir sur son image.