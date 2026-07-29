Ile Maurice: FUN PARK suspend temporairement ses activités en attendant un permis amendé

Selon un communiqué émis ce mardi 28 juillet, FUN PARK a tenu à apporter des précisions sur sa situation, à la suite des informations relayées récemment. La direction affirme que toutes les validations de sécurité requises, y compris celles relatives à la sécurité incendie, ont été obtenues avant l'ouverture. Elle précise que l'ensemble des manèges et installations en service a été inspecté et certifié par un ingénieur mauricien agréé, conformément à la norme européenne EN 13814, référence internationale en matière de sécurité des attractions.

Afin d'offrir une expérience de divertissement élargie, FUN PARK a modifié quelques éléments d'implantation du parc initialement prévus. Dans ce contexte, l'entreprise a soumis une demande de modification du Building and Land Use Permit (BLUP), afin d'intégrer ces nouveaux aménagements et de satisfaire à l'ensemble des exigences réglementaires.

FUN PARK indique qu'à aucun moment la sécurité des équipements et des installations n'est remise en cause. Dans l'attente de la délivrance du permis amendé, le parc a pris la décision de suspendre temporairement ses activités, en collaboration avec les autorités compétentes.