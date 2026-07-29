Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 29 juillet 2026

revue de presse

Ouganda : Le pays annonce officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola

Au terme d'une période de surveillance de 42 jours sans nouveau cas depuis la sortie du dernier patient le 16 juin, l'Ouganda a officiellement déclaré, ce mardi 28 juillet 2026, la fin de l'épidémie d'Ebola Bundibugyo.

L'annonce a été faite le ministre ougandais de la Santé, Chris Baryomusi, affirmant que les progrès des enquêtes épidémiologiques et la nature pleinement caractérisée de l'épidémie apportaient des preuves suffisantes du fait que la transmission avait été interrompue.

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"Le ministère de la Santé est ravi d'annoncer que l'Ouganda a officiellement déclaré la fin de l'épidémie 2026 de maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, l'Ouganda est exempt d'Ebola", a déclaré Chris Baryomusi, cité par l'agence Chine nouvelle. (Source Radio Okapi)

Les États-Unis réclament l'extradition de six Kényans accusés d'une vaste cyberfraude

Les États-Unis ont officiellement demandé mardi au Kenya l'extradition de six ressortissants kényans soupçonnés d'avoir participé à un important réseau de cybercriminalité ayant détourné des millions de dollars au détriment d'agences gouvernementales américaines et d'universités.

Selon les autorités américaines, les suspects sont poursuivis pour leur implication présumée dans une fraude dite de Business Email Compromise (BEC), une technique consistant à pirater ou usurper des adresses électroniques professionnelles afin de convaincre les victimes d'effectuer des virements vers des comptes contrôlés par les fraudeurs. (Source TRT Afrika)

Différend territorial : Libreville et Malabo s’accordent sur l’arrêt de la CIJ

Le Gabon et la Guinée équatoriale ont franchi une nouvelle étape dans le règlement de leur différend territorial avec la signature, mardi à Addis-Abeba, d’un engagement conjoint portant sur la mise en œuvre de l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) le 19 mai 2025 sur la délimitation de leurs frontières terrestres et maritimes.

L’accord a été signé en marge de la 49ᵉ Session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) par le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Diaspora, Simeón Oyono Esono Angüe, et le président de la Cour constitutionnelle du Gabon, Dieudonné Aba’a Owono, représentant leurs pays respectifs. (Source Apanews)

Congo Brazzaville : Lancement de l’analyse globale de la sécurité alimentaire 2026

Le ministère de l’Economie, du Plan, de la Statistique et de la Prospective a lancé, le 28 juillet à Brazzaville, avec l’appuis technique du Programme alimentaire mondial (PAM), l’analyse globale de sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (AGSAV) 2026 en République du Congo. L’enquête vise à analyser les conditions de sécurité alimentaire et de vulnérabilité de la population afin d’intensifier les ménages en situation d’insécurité alimentaire.

L’enquête menée par les experts de l’Institut national de la statistique a été lancée par le directeur de cabinet du ministre en cahrge du Plan, Sylvain Lékaka. Elle durera pendant près de deux mois et couvrira tout le territoire national. Au cours de cette période, les enquêteurs passeront de maison en maison, sur l’ensemble des quinze départements du Congo, à la collecte des données sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité de la population. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Tanzanie : 61 personnes inculpées de terrorisme pour des manifestations, dénonce l'opposition

Soixante-et-une personne arrêtée début juillet en Tanzanie pour avoir appelé ou participé à une manifestation contre les autorités ont été inculpées ces derniers jours de terrorisme, a affirmé le 27 juillet le parti d'opposition Chadema, dénonçant la criminalisation d'« activités politiques légitimes ».

La majorité des personnes arrêtées sont des membres du principal parti d’opposition en Tanzanie. En plus des 61 personnes inculpées, environ 70 autres arrêtées à la même période sont toujours entre les mains de la police et attendent d'être inculpées.

L'opposition avait appelé à manifester le 7 juillet, jour férié appelé « Saba Saba » (07/07 en kiswahili) et marquant l'anniversaire de la création le 7 juillet 1954, par Julius Nyerere, de l'Union nationale africaine du Tanganyika (Tanu), parti qui allait conduire à l'indépendance de la partie continentale du pays. (Source RFI)

Algérie : Khalida Boufedeche devient la première femme présidente de l’Assemblée populaire nationale

Députée d’Alger, son parti était arrivé en tête des récentes législatives, au taux de participation le plus bas jamais enregistré et à l’issue desquelles seules 25 femmes avaient été élues sur 407 sièges.

Pour la première fois de son histoire, Le Parlement algérien a élu, mardi 28 juillet, une femme à sa tête, Khalida Boufedeche, qui devient ainsi le quatrième personnage de l’Etat.

Mme Boufedeche, médecin allergologue et députée d’Alger, est issue du Front de libération nationale (FLN), parti historique de l’indépendance et formation proche du pouvoir. Le FLN est arrivé en tête des législatives, début juillet, avec 91 sièges sur 407. Le scrutin avait été marqué par un taux de participation de 21,24 %, le plus bas jamais enregistré. (Source Le Monde Afrique)

Sénégal : Grand Magal - 629,6 milliards FCFA de retombées pour l'économie sénégalaise (Etude)

Le Grand Magal de Touba génère un impact économique estimé à 629,6 milliards de francs CFA pour l'économie sénégalaise, selon les résultats d'une étude conjointe menée par l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Ucak) et l'Université Alioune Diop de Bambey (Uadb), en partenariat avec le Comité d'organisation du Grand Magal de Touba.

Ces résultats ont été rendus publics à quelques jours de l'édition 2026 du Grand Magal, prévue le 2 août prochain, mettant en lumière le poids économique de cette manifestation religieuse qui rassemble chaque année plusieurs millions de fidèles dans la cité de Touba.

D'après le Comité d'organisation, cette étude d'impacts économiques vise à mesurer la contribution réelle du Grand Magal à l'économie nationale. Elle met en évidence les effets directs et indirects de l'événement sur plusieurs secteurs d'activité, notamment le commerce, les transports, l'hôtellerie, la restauration, les télécommunications, les services et les activités informelles. (Source Le Soleil)

RDC : Vers la promulgation de la loi référendaire

En RDC, le Président Félix Tshisekedi a désormais les coudées franches pour promulguer la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement il y a quelques semaines, puisque la Cour constitutionnelle vient de lui accorder un blanc-seing.

Plus rien n’empêche la promulgation de la loi référendaire adoptée par le Parlement congolais il y a quelques semaines. Lors d’une audience publique qu’elle a tenue ce mardi, la Cour constitutionnelle congolaise a, en effet, validé le document avec toutefois des réserves sur treize articles. Réserves qui ne gênent en rien la promulgation du texte. (Source Afrik.com)

Afrique subsaharienne : Une croissance à 4,3 % en 2026, devant les États-Unis et le Royaume-Uni

Selon les dernières projections du Fonds monétaire international (FMI), l’Afrique subsaharienne devrait afficher une croissance de 4,3 % en 2026, un rythme supérieur à celui des économies avancées et à la moyenne mondiale. Ce chiffre, issu du World Economic Outlook publié en juillet 2026, place la région en tête des performances économiques mondiales, devant les États-Unis (2,3 %) et le Royaume-Uni (1,0 %), tandis que la croissance globale est attendue à 3,0 %.

Ce dynamisme repose sur une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels. Les économies non extractives, souvent importatrices de pétrole, subissent certes la pression d’un baril à 89 dollars, mais les pays riches en ressources naturelles compensent ce frein par des termes de l’échange favorables.

Le FMI souligne par ailleurs que les réformes macroéconomiques engagées dans plusieurs États commencent à porter leurs fruits, avec des ajustements budgétaires et monétaires qui renforcent la résilience face aux chocs extérieurs. Le Nigeria, par exemple, devrait croître de 4,1 % grâce à ses politiques d’ajustement, tandis que l’Afrique du Sud, en dépit d’un rythme plus modeste (1,1 %), bénéficie de réformes structurelles qui s’ancrent progressivement. (Source Africapresse)

CAN Féminine : Le Malawi crée l'exploit face au Nigeria

Un coup de tonnerre au cœur de Rabat. Pour son tout premier match dans une phase finale de TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, le Malawi a fait trembler le continent sur ses bases en battant le Nigeria (3-2), tenant du titre et ogre absolu du football féminin africain. Un séisme majuscule, gravé à jamais dans les annales de la CAN.

Au stade Al Madina, personne ne donnait cher de la peau des Scorchers face aux Super Falcons, couronnées à dix reprises. Mais après une première période fermée, marquée par la discipline tactique et la résilience malawite, le choc a viré au chef-d’œuvre d'opportunisme. Sous l'éteignoir, les Nigérianes ont bafouillé leur football, paralysées par le bloc adverse. (Source CAF)