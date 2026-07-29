Tunisie: Le Japon finance la création de la première Commission tunisienne de prévention des noyades

La Tunisie s'est dotée officiellement de sa première Commission tunisienne de prévention des noyades, dans le cadre d'un projet visant à renforcer la protection des populations face aux risques sanitaires liés au changement climatique, notamment les noyades et les coups de chaleur.

Le lancement de ce projet intitulé "Sauvegarder des vies face aux crises induites par le changement climatique en Tunisie" a eu lieu mardi 28 juillet, en présence de l'Ambassadeur du Japon en Tunisie, SAITO Jun. Mis en oeuvre par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et financé par le Gouvernement japonais, ce programme vise à réduire les décès liés aux phénomènes climatiques extrêmes et à renforcer les capacités nationales de prévention et d'intervention.

Une commission multisectorielle pour prévenir les noyades

Selon l'Ambassade du Japon en Tunisie, la nouvelle Commission tunisienne de prévention des noyades réunit plusieurs acteurs institutionnels et associatifs concernés par la gestion des risques.

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Elle comprend notamment des représentants des ministères de la Santé, de l'Intérieur, de la Défense nationale, du Tourisme, des Transports, de l'Agriculture, ainsi que du ministère de la Famille, de la Femme et des Personnes âgées.

Des représentants de la Protection civile, du Croissant-Rouge tunisien, des Scouts tunisiens et des bénévoles participent également à cette structure, appelée à coordonner les efforts de prévention et de sensibilisation face aux risques de noyade.

Dans le cadre de ce projet, des ateliers de formation ont également été organisés au profit des premiers intervenants, afin de renforcer leurs compétences en matière de prévention, de secours et de réponse rapide face aux situations d'urgence.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l'intensification des effets du changement climatique, avec notamment des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, augmentant les risques sanitaires liés aux fortes températures.

Des risques accrus durant la saison estivale

L'Ambassade du Japon a souligné que les épisodes de forte chaleur entraînent une hausse de la fréquentation des plages, ce qui contribue également à accroître les risques de noyade et d'exposition aux coups de chaleur.

Face à cette situation, le projet ambitionne de renforcer les mécanismes de prévention et d'améliorer la coordination entre les différents intervenants afin de protéger davantage les citoyens et de sauver le plus grand nombre de vies possible.

L'Ambassade du Japon en Tunisie a réaffirmé son engagement aux côtés de l'OMS et du ministère tunisien de la Santé pour accompagner la mise en oeuvre de ce programme et soutenir les efforts nationaux d'adaptation aux conséquences du changement climatique.