Tunisie: Étudiants, attention - Toutes les universités privées ne sont pas agréées

28 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Toutes les informations concernant les établissements d'enseignement supérieur privé agréés par l'Etat sont disponibles uniquement sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sur ses différents supports et canaux officiels.

Dans un communiqué publié ce mardi, le ministère met en garde contre les publicités, les rumeurs et les informations erronées diffusées sur d'autres supports non officiels, appelant les étudiants à vérifier la liste des établissements agréés disponible sur le site officiel du ministère avant de s'inscrire dans n'importe quelle institution.

S'agissant de la formation dans le domaine de l'ingénierie, le ministère souligne que 28 établissements d'enseignement supérieur privé sont habilités à assurer ce cursus et ils sont répartis sur plusieurs gouvernorats du pays, notamment Tunis, Sousse, Sfax, Monastir, Nabeul, Nefta et Carthage. Leur liste complète est également disponible sur le site du ministère et ses différents canaux officiels, ajoute le communiqué.

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