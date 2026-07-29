Tunisie: Pourquoi la Bourse de Tunis a-t-elle suspendu ses échanges aujourd'hui

La Bourse de Tunis a suspendu temporairement, ce mardi 28 juillet 2026, les opérations de cotation après une baisse de l'indice de référence Tunindex supérieure à 3 %, déclenchant ainsi le mécanisme réglementaire d'interruption des échanges.

Dans un communiqué, la Bourse de Tunis a indiqué avoir activé cette procédure conformément aux dispositions de l'article 3.7 du Règlement de parquet, après que le Tunindex a franchi le seuil réglementaire de variation à la baisse fixé à -3 %.

Cette interruption, d'une durée d'une heure, intervient dans le cadre des mécanismes de protection prévus par la réglementation boursière afin de limiter les mouvements brusques du marché et de permettre aux investisseurs d'évaluer la situation avant de reprendre leurs opérations.

Une mesure technique pour protéger les investisseurs

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Le directeur de l'information et de la communication de la Bourse de Tunis, Lotfi Khazami, a expliqué que cette décision repose sur le système de fonctionnement normal du marché financier.

Dans une déclaration à Diwan FM, il a précisé que le dispositif est déclenché lorsqu'une variation importante de l'indice de référence dépasse le seuil de 3 %, afin d'alerter les investisseurs et de leur donner un temps de réflexion face à une forte volatilité.

Le responsable a également tenu à écarter tout lien entre la baisse enregistrée par le Tunindex et la situation politique dans le pays, soulignant qu'il s'agit d'une mesure purement technique et réglementaire, appliquée dans les marchés financiers internationaux.

Une procédure prévue par les règles du marché

Selon Lotfi Khazami, la réglementation boursière prévoit également un scénario plus exceptionnel : lorsque la baisse de l'indice atteint 5 %, la séance de cotation peut faire l'objet d'une suspension totale, avec une reprise normale des échanges le lendemain.

La Bourse de Tunis rappelle ainsi que ces mécanismes ont pour objectif d'encadrer les mouvements de marché, de réduire les réactions excessives et d'offrir aux investisseurs les conditions nécessaires pour prendre leurs décisions dans un contexte de forte variation.