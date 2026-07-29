Tunisie: Gabès - Une centrale solaire de 132 MW verra le jour à Menzel Habib

28 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Mahamla à la délégation de Menzel Habib (au gouvernorat de Gabès), laquelle sera dotée d'une capacité de 132 MW, devraient démarrer avant fin 2027, c'est ce qui a été annoncé, mardi, lors d'une journée d'information.

D'après un communiqué, publié sur la page du gouvernorat de Gabès, ce projet, dont l'entrée en production est prévue en juin 2029, permettra, dans une première phase, la création d'environ 400 emplois directs et indirects, notamment au profit des cadres, des ingénieurs.

Il contribuera, également, à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) d'environ 120 000 tonnes par an, tout en valorisant les ressources naturelles nationales et en renforçant la sécurité et l'indépendance énergétiques.

Mobilisant un investissement de l'ordre de 340 millions de dinars (MD), la centrale assurera une production annuelle de près de 302 GWh d'électricité, ce qui est en mesure de couvrir les besoins énergétiques d'environ 200 000 habitants.

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