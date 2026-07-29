Tunisie: La FTF officialise la nomination de Mouine Chaâbani à la tête de la sélection tunisienne

La Fédération tunisienne de football (FTF) a officialisé, ce mardi 28 juillet 2026, la nomination de Mouine Chaâbani au poste de sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne de football.

Réuni en séance, le Bureau fédéral de la FTF a approuvé la composition du nouveau staff technique des Aigles de Carthage, qui accompagnera le technicien tunisien dans le cadre d'un contrat de quatre ans.

Le staff est composé de :

Mouine Chaâbani, sélectionneur national ;

Mourad Malki, entraîneur adjoint ;

Seifallah Hosni, entraîneur adjoint ;

Khaled Maghzawi, entraîneur des gardiens ;

Hatem Bouleila, préparateur physique ;

Wissam Safouet, analyste vidéo.

Cette nomination ouvre un nouveau chapitre pour la sélection tunisienne, appelée à préparer les prochaines échéances continentales et internationales sous la conduite de son nouveau sélectionneur.