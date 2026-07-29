Gabon: Haut-Ntem / Minvoul - Les élus du département se félicitent du bon taux de réussite du premier tour au Bac 2026

De bons résultats au baccalauréat 2026 dans le département du Haut-Ntem. La Vénérable Sénatrice Marie Flora Mindze Mi Essone et l'Honorable Alexis NNang Ntseme se félicitent des premiers résultats obtenus par les élèves des lycées et collèges de Minvoul.

Selon les deux élus, ces performances sont en partie, le fruit d'un accompagnement mis en place en amont des épreuves.

Une préparation intensive et gratuite pour les candidats

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Pour maximiser les chances de réussite, la Sénatrice et le Député ont organisé une grande session de préparation et de renforcement de capacités destinée aux élèves de classe de Terminale du département.

Durant toute la période du Baccalauréat 2026, un service de traiteur a également été assuré gratuitement pour l'ensemble des candidats du Haut-Ntem. Objectif : permettre aux élèves de se concentrer uniquement sur les révisions, dans de meilleures conditions.

Satisfaction des établissements et des nouveaux bacheliers

Les proviseurs, directeurs d'établissements et les nouveaux bacheliers n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et d'adresser leurs vifs remerciements aux élus du département pour ce soutien concret.

Pour la Vénérable Sénatrice et l'Honorable Député, cette action s'inscrit dans la politique sociale prônée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place la jeunesse et l'éducation au coeur des priorités.

Une initiative pérenne

Marie Flora Mindze Mi Essone et Alexis NNang Ntseme réaffirment leur volonté de pérenniser cette initiative. L'ambition : accompagner chaque année les candidats du Haut-Ntem afin de garantir l'égalité des chances et l'excellence scolaire dans le département.